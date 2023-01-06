復星醫藥宣布今日起　復必泰二價疫苗於香港自費接種服務正式開始

上海復星醫藥（集團）股份有限公司宣布，復星醫藥自今日（6日）起開始為香港地區的私營醫療體系供應復必泰二價疫苗，有需要者可在提供復必泰二價疫苗的診所或醫療機構進行自費接種。



復星醫藥發布新聞稿稱，隨著內地與香港逐步有序全面恢復往來，赴港接種復必泰疫苗將成為民眾防疫新選擇。2023年1月6日，復星健康平台正式開啟復必泰二價疫苗赴港接種預約，同時復星健康也與京東健康、美團、阿里健康、百度健康、微醫、春雨醫生等平台陸續開展合作，有需求的用戶可通過上述任一平台進行線上預約，預約成功後即可赴港自費接種復必泰二價疫苗。復星健康作為復必泰疫苗內地首個履約服務平台，已與香港多家醫療機構及診所達成戰略合作關係，將為內地居民赴港接種複必泰疫苗提供一站式便捷服務。

今日起，復必泰二價疫苗於香港自費接種服務正式開始。（復星醫藥官網）

據介紹，復必泰二價疫苗於去年12月獲香港衛生署正式註冊為藥品/製品（生物製品），用於12歲及以上人群的加強接種。其是已上市復必泰BNT162b2的迭代和補充，可有效應對Omicron變異株，每劑含有15微克編碼原始毒株刺突蛋白的mRNA，及15微克編碼Omicron BA.4/BA.5變異毒株刺突蛋白的mRNA。

進行中的2/3期全球臨床試驗顯示，接種復必泰二價疫苗1個月後，可產生強烈的中和抗體反應，其中55歲以上人士的中和抗體可比接種加強劑前提高13.2倍，18至55歲人士則提高9.5倍，反映相比原始株疫苗，復必泰二價疫苗加強劑或對Omicron BA.4/BA.5變種病毒產生更高的保護。

復星健康平台正式開啟復必泰二價疫苗赴港接種預約。（復星醫藥官網）

而針對當前在香港及眾多亞洲國家和地區肆虐的Omicron BA.4/BA.5亞系變種病毒（包括BA.4.6, BA.2.75.2, BQ.1.1及XBB.1），復必泰二價疫苗相對原始株疫苗產生更高免疫反應，且兩者安全性及耐受性相若。據一項針對複必泰二價疫苗對Omicron新亞系變種病毒所產生的抗體反應分析研究顯示，接種復必泰二價疫苗後，針對BQ.1.1和XBB.1的中和抗體滴度可分別提高8.7倍和4.8倍。

復星醫藥又指，公司後續將積極配合香港特區政府的疫苗接種計劃安排，持續為香港提供穩定的疫苗供應，切實協助香港應對疫情，同時將穩妥有序地推進私營市場新冠疫苗的供應及服務，為有需要的人士提供更多疫苗選擇。