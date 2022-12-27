通關內地｜復星准內地人到港打復必泰　醫生指私人市場不礙港供應

香港跟內地1月通關，內地復星醫藥旗下的復星健康今（27日）宣布，內地居民可在線上平台預約，在兩地通關後到香港自費接種復必泰二價疫苗。感染及傳染病專科醫生曾祈殷表示，按以往機制，內地或海外人士到港接種疫苗，應屬私營市場，與港府採購的貨源不屬同一批次，不會影響供應予本港市民。



他又說，私人機構為內地人士接種時仍受港法規所限，包括要確保接種者已接種頭兩針，在保存及稀釋方面亦有一定要求。



▼12月1日 復必泰二價疫苗開打▼



復必泰二價疫苗已屬正式註冊藥物

曾祈殷表示，現時政府已購入190萬劑復必泰二價疫苗，供應予合資格市民接種，相信會視乎接種需求考慮會否加碼。他又說，目前復必泰二價疫苗屬在香港正式註冊的藥物，可在私人市場推，過去亦有相關機制，「照我認知，政府有政府嘅採購批次去用，內地或海外人士在香港打就屬於私營市場接種。」

他指出，政府購入供應予市民，以及私營市場提供予內地或海外人士的貨源，屬不同批次，因此即使讓內地人到港打針，亦不會影響供應港人需求，情況等同以往到港接種HPV疫苗。

感染及傳染病專科醫生曾祈殷。（資料圖片）

二價疫苗只能作第三針及以後加強劑

至於私人市場接種會否變得殷切，曾祈殷稱要視乎政府通關安排，例如通關配額等，而私人機構為其他人接種時，亦要跟足香港指引及法規，包括疫苗可預防疾病科學委員會規定，二價疫苗只能作第三、四及五針加強劑之用，故為其他人接種前須確保接種者已打首兩針疫苗，例如已打兩針科興疫苗等。

他特別提及，由於復必泰疫苗貯藏及稀釋均有一定要求，而且無獨立包裝，開封12小時內必須用完，故有一定限制，因一樽能供應6人份量，故私人市場為其他人接種時，必需確認湊夠6人。至於小朋友，他稱因二價疫苗暫未推出兒童或幼兒配方，故應暫時未能供應予12歲以下兒童。

復星健康今表示，由即日起用戶可登錄復星健康平台或微信小程序，在首頁找到「新冠疫苗」入口，進行赴港復必泰二價疫苗的接種意向登記，預約成功後可在兩地正式恢復通關後前往香港自費接種復必泰二價疫苗。