第十版《新冠病毒感染防控方案》：新冠感染者不再實行隔離措施

國務院聯防聯控機制綜合組制定《新型冠狀病毒感染防控方案（第十版）》7日印發，指導各地做好對新型冠狀病毒感染實施「乙類乙管」後的疫情防控工作。對新型冠狀病毒感染者不再實行隔離措施，不再判定密切接觸者，不再劃定高低風險區。



官方強調，強化重點人群保護，實現「保健康、防重症」的工作目標，最大程度保護人民生命安全和身體健康，最大限度減少疫情對經濟社會發展的影響。



《新型冠狀病毒感染防控方案（第十版）》八大重點解讀：

一、調整疾病名稱

將「新型冠狀病毒肺炎」更名為「新型冠狀病毒感染」。

二、明確指導原則

以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，堅持「預防為主、防治結合、依法科學、分級分類」的原則，堅持常態化防控和疫情流行期間應急處置相結合，壓實「四方責任」，提高監測預警靈敏性，強化重點人群保護，實現「保健康、防重症」的工作目標，最大程度保護人民生命安全和身體健康，最大限度減少疫情對經濟社會發展的影響。

圖為2022年12月21日，一名醫務人員在中國北京一間治療新冠患者的發熱門診工作。（Getty）

三、宣導疫苗接種和個人防護

宣導公眾特別是老年人積極主動全程接種疫苗和加強免疫接種；對高風險人群，在完成第一劑次加強免疫接種滿6個月後，可進行第二劑次加強免疫接種。強調「每個人是自己健康的第一責任人」，堅持勤洗手、戴口罩、常通風等良好衛生習慣，加強個人防護。

四、加強監測預警

明確常態化和應急情況下需要開展的重點監測工作。常態化情況下，主要開展病毒變異監測、個案報告、哨點醫院監測、不明原因肺炎監測、城市污水監測等。應急情況下，增加核酸和抗原檢測監測、部分醫療機構門（急）診監測、重點機構監測、學生監測、社區人群哨點監測等。明確監測資訊和疫情資訊發佈要求，根據防控需要及時發佈預警資訊。

五、優化檢測策略

社區居民根據需要「願檢盡檢」，不再開展全員核酸篩查。對有關就診人員和住院患者、養老機構、社會福利機構等工作人員和被照護人員、社區重症高風險人員等開展抗原或核酸檢測。明確社區保留足夠的便民核酸檢測點，保障抗原檢測試劑充足供應，保證居民檢測需求。

2022年11月28日，廣州市，市民們在獵德街道進行核酸檢測。（視覺中國）

六、調整傳染源管理方式

對新型冠狀病毒感染者不再實行隔離措施，不再判定密切接觸者，不再劃定高低風險區。對新型冠狀病毒感染者實施分級分類收治要求，未合併嚴重基礎疾病的無症狀感染者、輕型病例可採取居家自我照護，其他病例應及時到醫療機構就診。

七、優化重點環節防控

加強對重點人群、重點機構和行業、大型場所、農村地區的疫情防控工作，注重保護重點人群，降低聚集性疫情和重症風險。疫情嚴重時重點黨政機關和重點行業落實工作人員「兩點一線」和人員輪轉機制，保障社會正常運行。

八、流行期間採取緊急防控措施

在疫情流行期間，結合病毒變異情況、疫情流行強度、醫療資源負荷和社會運轉情況綜合評估，適時依法採取臨時性的防控措施，減少人員聚集，降低人員流動，減輕感染者短時期劇增對社會運行和醫療資源等的衝擊。