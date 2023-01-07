受賄1億判死刑　前司法部長傅政華央視出鏡懺悔：我的教訓極沉痛

1月7日晚，電視專題片《永遠吹衝鋒號》首集《第二個答案》在央視綜合頻道播出。被指為「孫力軍政治團夥」一員、被控收賄逾1.17億元的全國政協社會和法制委員會原副主任、前司法部長傅政華在片中懺悔。



傅政華表示，「由於我的違法犯罪，嚴重損壞了黨的形象，嚴重危害了公安司法事業，嚴重破壞了政法系統的政治生態，我的教訓極為沉痛。」



公開資料顯示，傅政華68歲，河北灤縣人，1973年入黨，北京大學分校法律專業畢業，擁有法學碩士學位。他曾任中央政法委委員等職務，2018年3月出任司法部部長、黨組副書記，2020年5月出任全國政協社會和法制委員會副主任。2021年10月，他因涉嫌嚴重違紀違法受查，2022年3月被開除黨籍及公職。

2022年9月，吉林省長春市中級人民法院周四（22日）公開宣判全國政協社會和法制委員會原副主任傅政華受賄、徇私枉法一案，以受賄罪判處被告傅政華死刑，緩期2年執行，剝奪政治權利終身，並處沒收個人全部財產。

據了解，該央視專題片《永遠吹衝鋒號》，展現以習近平同志為核心的黨中央時刻保持解決大黨獨有難題的清醒和堅定，持之以恆推進全面從嚴治黨，把嚴的基調、嚴的措施、嚴的氛圍長期堅持下去，保持「永遠吹衝鋒號」的政治定力，以徹底自我革命精神打好反腐敗鬥爭攻堅戰持久戰。

前司法部長傅政華受賄1億判死緩。(央視)

官媒在報道吉林省長春市中級人民法院通報傅政華判決結果時曾指出，傅政華是「孫力軍政治團夥」的成員之一。

在中共第十九屆中央委員會推進全面從嚴治黨的過程中被摧毀。央視播出的專題紀錄片《零容忍》中，首次對此團夥與其所涉及犯罪內容進行公開。

據介紹，「孫力軍政治團夥」以原公安部黨委委員、副部長孫力軍為首，包括前司法部長傅政華、前上海市公安局長龔道安、前重慶市公安局長鄧恢林、前山西省公安廳長劉新雲、前江蘇省政法委書記王立科和國安部原黨委委員劉彥平，一起組成的腐敗犯罪集團和黨內政治團夥。

除傅政華外，孫力軍、王立科也被判處死刑緩刑兩年，緩刑期滿後終身監禁，不得減刑保釋。上海市原副市長、市公安局原局長龔道安，被判無期徒刑；山西省原副省長、省公安廳原廳長劉新雲及重慶市原副市長、市公安局原局長鄧恢林，分別被判有期徒刑14年和15年。