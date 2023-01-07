官方：新冠患者住院費官方全額負擔　感染者屍體依乙類傳染病處理

國家醫保局指出，為保障新冠患者不因住院費用問題影響治療，對住院的新冠患者延續「乙類甲管」時的政策，全額保障新冠患者的住院費用。



此外，國家衛生健康委辦公廳、民政部辦公廳、公安部辦公廳《關於印發新型冠狀病毒感染的肺炎患者遺體處置工作指引（試行）的通知》將於1月8日廢止，新型冠狀病毒感染患者的遺體處置工作按照乙類傳染病相關規定執行。



國家醫保局日前發布關於實施「乙類乙管」後優化新型冠狀病毒感染患者治療費用醫療保障相關政策的解讀，針對新冠患者住院費、急診治療費用保障、用藥保障、線上診療等一一解答。

北京某醫院發熱門診外，市民排隊就診。（視覺中國）

國家醫保局指出，文件規定對住院的新冠患者延續「乙類甲管」時的政策，全額保障新冠患者的住院費用。新冠患者在所有收治醫療機構發生的，符合衛生健康部門制定的新型冠狀病毒感染診療方案的住院醫療費用，由基本醫保、大病保險、醫療救助等按規定支付後，個人負擔部分由財政給予補助。該政策以新冠患者入院時間計算，先行執行至2023年3月31日。

此外，2020年《關於印發新型冠狀病毒感染的肺炎患者遺體處置工作指引（試行）的通知》將廢止，該通知對新冠患者遺體的運送、火化流程都有詳細規範。包括遺體運送到殯儀館後，殯儀館設定臨時專用通道，由殯儀館專職人員將遺體直接送入專用火化爐火化。遺體不得存放、探視，全程嚴禁打開密封遺體袋。

新型冠狀病毒感染患者的遺體處置工作8日後將按照乙類傳染病相關規定執行。(AP)

該通知當時規範，在華外國人及港澳台人士因新型冠狀病毒感染肺炎在境內死亡的，按照《傳染病防治法》的規定，遺體必須就地火化。火化後的骨灰可按死者家屬意願運輸出境。對疑似新冠肺炎患者（包括採用隔離觀察等防控措施的人員）的遺體，按照「疑似從有」的原則處理，防止疫情擴散。

國家衛健委指出，該通知將於1月8日廢止，新型冠狀病毒感染患者的遺體處置工作將按照乙類傳染病相關規定執行。