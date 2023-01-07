內地開展新冠藥物研究：徵求患者實驗，參與者可得4000到7500元

內地疫情持續，日前幾家藥廠和地方醫院陸續招募新冠患者，參加藥物臨床試驗，針對年齡從兒童、18歲以上至75歲成人等不同的實驗對象，部分項目給予人民幣4000至7500元的酬勞。



2022年12月，廣東一家藥廠就透過網路招募新冠輕症及普通型患者，標榜其藥品已取得中國國家藥監局下發的臨床試驗批件號，並獲得研究負責單位北大第三醫院倫理委員會批准，且其藥品與輝瑞（Pfizer）特效藥Paxlovid同靶點。

該藥廠表示，計劃在中國全境30家中心進行，需招募1070名輕症及普通型患者，試驗全程約需29天，每名參與試驗者可獲得「一定的交通費、誤工費補償」，總計可達人民幣7500元。條件則是18至75歲，且須識字、會寫字，會操作智慧型手機的app等。

鄭州市第一人民醫院近日也發布「新冠患者招募令」，指招募3天內發病的輕型、普通型新型冠狀病毒感染患者，開展新冠藥物臨床研究。符合條件的，每位受試者補助營養費、交通費等7000元。

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山東省淄博市第一醫院1月1日起開始招募18至70歲的輕型或普通型感染者，預計招募312名患者。參與試驗者每人可補貼4000元，但需前往醫院10趟，並抽血3次，吃藥5天，試驗期間的檢查費用全免。

兒童方面，中國臨床試驗註冊中心官網4日公告，重慶醫科大學附屬兒童醫院正針對COVID-19兒童感染者展開臨床研究，為重症兒童的免疫識別、疫苗接種、隔離防護等預防提供理論依據。

招募的兒童新冠患者年齡為0至18歲，人數200人，且須有明確的COVID-19病毒感染證據、病原檢出標本依據，並伴有重症肺炎、呼吸衰竭、壞死性腦炎、膿毒症休克等病症。