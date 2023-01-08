深圳機場迎首批免隔離旅客　T3航站樓國際入境區域恢復啟用

內地今日（8日）起將新冠病毒感染調整為「乙類乙管」。凌晨零時23分，入境防疫政策調整後，首班入境客運航班ZH9024抵達深圳機場。



ZH9024航班昨晚8時20分從新加坡起飛，約4小時後飛抵深圳，停靠在T3航站樓，過百名旅客辦理入境手續後順利離開。《南方都市報》報道，有乘坐ZH9024的旅客表示非常開心，「很順利，馬上就可以回家見到家人了，期待這刻好久了」。

從新加坡回國的旅客表示旅程非常順利，期待馬上回家與家人見面。（深圳大件事）

停用近兩年的深圳機場T3航站樓國際入境區域正式恢復啟用。深圳機場相關負責人介紹，深圳機場聯合海關、邊檢提前梳理方案、優化通關流程，並開展系統調試和演練測試，同時對T3航站樓一樓國際入境區域進行了整體環境提升，布置新裝飾，確保各環節均以最好狀態迎接入境旅客。

深圳機場在入境區域增設健康申報自助驗核閘機。入境旅客只要提前在手機做健康申報，落地後通過健康申報驗核閘機可以快速完成驗放，無異常即可辦理入境手續。目前，深圳機場邊檢站現場開放10餘條入境通道，最大程度縮短旅客通關時間。

旅客在T3航站樓等待提取行李。（深圳大件事）

此前，深圳機場所有國際入境客運航班保障及手續辦理，均在T3航站樓以外的指定入境保障專區進行。

隨着T3航站樓國際入境區域恢復啟用，深圳機場所有國際客運航班及機組人員的入境手續都將轉至T3航站樓辦理，144小時過境免簽專用檢查通道和專用休息區也同步恢復。

深圳機場相關負責人表示，目前已做好國際客運業務恢復各項準備，機場將結合市場需求，全力推進國際客運航線拓展和恢復，為人員跨境往來提供更多便利。