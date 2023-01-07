內地春運今起開啟　官方料40天客流總量近21億人次　一票難求再現

內地為期40天的春運今日起（1月7日）正式開啟，作為新冠感染「乙類乙管」後的首個大規模人員遷徙，官方預計今年春運期間客流總量將有近21億人次，當中返鄉探親人員佔逾一半。



官方預計今年春運期間客流總量將有近21億人次。（新華社）

據中國新聞網報道，今年內地春運由1月7日開始，到2月15日結束，合共40天。春運工作專班副組長、交通運輸部副部長徐成光周五（6日）表示，初步分析研判，春運期間客流總量約為20.95億人次，按年增長99.5%，恢復到2019年同期的70.3%。

而從客流構成看，預計探親流約佔春運客流的55%、務工流約佔24%、旅遊和商旅出行分別約佔10%。

官方稱，今年春運人流高峰與疫情高峰疊加。（新華社）

徐成光又介紹，與往年相比，今年春運人流高峰與疫情高峰疊加，是近年來不確定性最多、情況最為複雜、困難挑戰最大的一次春運。具有「三大一多」的特點，一是客流大幅增長，二是貨運需求大幅增加，三是一線人員感染風險較大，四是安全生產風險隱患增多。

值得注意的是，按照內地火車票提前15天發售的安排，1月7日起旅客可開始購買1月21日(除夕)當日的火車票，1月12日開始可以購買1月26日(正月初五) 返程的火車票。作為「乙類乙管」後迎來的第一個春節，返鄉火車票亦遇到「一票難求」現象。