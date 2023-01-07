通關｜深圳各口岸緊鑼密鼓準備　營造濃厚過年氛圍

深港口岸明日（8日）起分階段有序恢復內地與香港人員正常往來，昨日（6日），內媒走訪深圳各口岸發現，多項準備工作正在緊鑼密鼓進行中，並曝光眾多照片，顯示一切準備就緒。



據「深圳發布」消息，深圳海關制定「1+N」復通方案，成立口岸復開工作專班，統籌推進場地佈局、人力配置等各項重點工作。提前駐點的技術人員對X光機、遠紅外線測溫儀、人臉識別、5G智能衛生檢疫設備等開展檢修、調試，全力做好口岸复通各項硬件準備工作，確保通關現場設備系統正常運作。

深圳灣口岸、福田口岸、文錦渡口岸、蛇口口岸和機場福永碼頭首批復通，其中深圳灣口岸是開放時間最長的口岸，通關時間為6時30分至24時，每日可預約人數為1萬人。深圳市口岸辦四級調研員范偉擎表示，深圳灣口岸近日不斷打開現有通道，讓通關更快速；減去通關障礙，盡早拆除圍擋等；口岸內部進一步優化通關流線，營造濃厚過年氛圍，讓旅客通關體驗感倍增。

深圳灣海關副關長周亮則介紹道，深圳灣海關主要進行四項準備工作，即成立保安護工工作專班，安排專人推進現場佈局、能力配備等17項重點檢查工作；安排技術人員提前進場，對海關的各類監管查驗的設施設備，做好口岸互通的硬件保障；對現場的人力資源進行摸底調研，重點加強現場科室的人力配備；深圳灣海關提前與香港海關口岸辦、管理處、邊檢等聯檢單位進行溝通協調，建立各類突發事件的應急預案，確保口岸互通後旅客通關順暢。

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另外，深圳市口岸辦口岸通關管理處四級調研員陳遠強表示，皇崗海關與深圳市口岸辦、邊檢、口岸管理處、香港落馬洲支線組海關等單位建立協調合作機制，通過聯防聯控，共同為福田口岸的復通關保駕護航。他預計，福田口岸通關首日高峰期，或為8時至10時以及14時。

文錦渡海關旅檢四科副科長閆晗則表示，他們按照「一口岸一策」要求專門成立通關籌備組，每天安排60餘名工作人員在現場進行設備調試和應急演練工作；還新加裝5G衛生檢疫設備，可實現系統自動審核，提升旅客「無感通關」體驗。同時，場地內軟硬件進行了升級改造，如增加了翻譯軟件、指紋採集設備、人臉採集設備等，為旅客提供更加便捷、順暢的服務。