通關︱瑞麗口岸1012天後全面恢復通關　當地商人：生意會越來越好

據《澎湃新聞》報道，此前，因境外疫情輸入風險而自2020年3月31日起正式暫停出入境人員和貨物相關業務流程的雲南瑞麗口岸，在經歷了1012天的「暫停」後，於今日（1月8日）全面恢復通關。



瑞麗口岸是中國對緬甸貿易最大的陸地口岸，也是中國最先實行「境內關外」特殊監管模式和特殊投資優惠政策的邊貿特區。據瑞麗出入境邊防檢查站相關負責人介紹，恢復通關後入境人員無需申領健康碼，僅需48小時核酸陰性報告，取消入境後全員核酸檢測和集中隔離措施，同時入境貨車僅需提前向海關部門申報駕駛員和車輛信息便可入境。據悉，恢復通關當天的入境人員多以探親目的為主，旅遊貿易人員佔比尚且不高。

姐告大橋橋頭的檢查站，疫情管控期間，這裡跟姐告國門之間進行閉環管理。（澎湃新聞）

瑞麗口岸全面恢復通關，意味著中國和緬甸「胞波」（意思是親戚，緬甸人民和中國人民之間的親切稱呼）可以繼續互通往來。在瑞麗口岸姐告國門，有工作人員在拆除因新冠疫情拉起的隔離鐵絲網，有邊檢民警在檢查調試設備為恢復通關做準備，還有不少當地人在國門前打卡拍照。

姐告玉城，一名工人正在房頂做防水工程，為迎接商家回歸作準備。（澎湃新聞）

玉石產業和邊貿一直是瑞麗的兩大支柱產業，境內外的商人們在瑞麗通過姐告國門在中國和緬甸之間往來進貨，販售交易。當地一名從事翡翠生意的商家表示，「國門放開後，能進的貨就多了，自己想要什麼就可以去緬甸親自挑選，貨多選擇就多，生意也就越好。」