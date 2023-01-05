通關｜香港入境內地1月8日起毋須核酸檢測　需持48小時陰性證明

國務院聯防聯控機制綜合組宣布，1月8日起，不再對自香港入境人員實施全員核酸檢測；自香港入境人士需持48小時內核酸檢測陰性結果入境，並將檢測結果填入海關健康申明卡，對健康申報正常且海關口岸常規檢疫無異常者，可放行進入社會面。



國務院聯防聯控機制綜合組發布《關於優化內地與港澳人員往來措施的通知》。

通知稱，自香港入境人員憑行前48小時核酸檢測陰性結果入境，將檢測結果填入海關健康申明卡。自澳門入境人員，如7天內無外國或其他境外地區旅居史，無需憑行前核酸檢測陰性結果入境。

1月8日起，不再對自香港入境人員實施全員核酸檢測。對健康申報正常且海關口岸常規檢疫無異常者，可放行進入社會面。健康申報異常或出現發熱等症狀人員，由海關進行抗原檢測。

結果為陽性者，若屬於未合併嚴重基礎疾病的無症狀感染者或輕型病例，可採取居家、居所隔離或自我照護，其他情況提倡盡快前往醫療機構診治。結果為陰性者，由海關依慣例按照《中華人民共和國國境衛生檢疫法》等法律法規實施常規檢疫。對自澳門入境人員的檢疫措施維持不變。

通知又稱，恢復辦理內地居民旅遊、商務赴香港簽注；逐步有序全面恢復內地與港澳陸路口岸客運和水路客運。同時，將根據港澳疫情形勢和各方面服務保障能力，有序恢復內地居民赴港澳旅遊。

針對飛機航班部分，《通知》提到要恢復在香港、澳門國際機場轉機、過境進入內地服務。取消對香港、澳門來往內地航班客座率限制，逐步有序增加航班數量。簡化機場入境航班處置流程，提高機場運行效率。加強重點城市航班接收能力建設。