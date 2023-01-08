通關｜港男福田過關　明往北京天安門看升旗：因為三年沒看到了

1月8日清晨6時許，天還濛濛亮，深圳市福田口岸聯檢大樓內已燈火通明，大樓外的出境處已有數名市民正在等待通關。



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不到7時，香港居民馮先生在福田口岸完成通關來到深圳。他在香港工作，女朋友則在內地。此前因疫情防控，他們已一年多沒相見，「之前得知1月8日內地與香港恢復通關，我便立刻預約入境信息。」馮先生說，其女朋友在清晨5點多已來到福田口岸聯檢大樓外等待，「一人在香港，一人在內地，彼此之間的溝通只能用手機視頻，但見面的話肯定是不一樣的。」

「很是激動。」這一次，馮先生還計劃著明天前往北京，去北京天安門廣場看一次升旗，「這次回到內地，我準備明天去北京看升國旗，因為三年沒看到了。」

「去年除夕我是在隔離酒店度過的。」準備前往香港、等待通關的劉阿姨回憶道。她的女兒在香港工作，自己則長期往返老家山東、新西蘭居住。去年1月初，她從新西蘭回到國內後便前往香港和女兒一家團聚，但因需要隔離在酒店度過了除夕，在香港待了半年後回到了內地。

獲知通關的信息，劉阿姨7日晚10點便從山東搭乘航班，凌晨抵達深圳。她準備好一大早便前往深圳福田口岸出境到香港，期待著與家人相聚：「有大半年沒有見到女兒了。」

7時，天已完全光亮，福田口岸聯檢大樓內外市民越來越多，他們有的是剛從香港回到內地，手裏提著過關時深圳口岸送的大紅色「福袋」——裏面裝著口罩等日常用品，拿著大包小包、推著行李箱，走向等待的家人，互相擁抱在一起。

多名通關市民表示，通關流程井然有序，現場有清晰指引，從位於落馬洲的香港入境處到達福田口岸入境出口，整個流程大概20分鐘。而在福田口岸聯檢大樓，相關部門的工作人員和志願者一直在忙碌著，以維持現場秩序，也為來往的市民提供指引。

本文獲《南方日報》授權轉載。

