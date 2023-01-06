封關之戀｜深情港男為愛人裸辭遷居四川　願通關後終成眷屬

「時代的一粒灰，落在個人頭上，就是一座山。」作家方方這樣形容疫情。Zoe和Gary的愛情正正誕生在疫情爆發之初，如果沒有疫情帶來的封關，他們不會經歷一年半都見不上一面的日子。如果沒有疫情，他們不會到今天仍未步入教堂。在中港通關前夕，身處四川成都的兩人接受《香港01》記者專訪，細述這三年來的「封關之戀」。



Zoe和Gary第一次在香港見面，之後相約去北海道旅行（點圖觀看）：

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愛情碰上疫情

在新冠疫情於內地爆發前半年，現年32歲的香港男生Gary和31歲的四川女生Zoe透過交友軟件認識對方，借助互聯網突破逾千公里的地域界限。兩個月後兩人便在香港第一次見面，之後相約在2020年1月旅行。

在白雪茫茫的北海道，Gary問Zoe：「你可以當我的女朋友嗎？」兩人回到香港後正式成為對方的另一半，驀地發現世界已面目全非，街上人群都戴著口罩。正當兩人的愛情如火熾燃之際，疫情也悄悄在神州大地蔓延。

Zoe和Gary的甜蜜生活照（點圖觀看）：

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疫情的第一次打擊

「long d」（遠距離戀愛）不容易，在2020年初Gary還能飛到四川與Zoe見面，但之後中港兩地封關，往來需隔離檢疫，有固定工作的兩人無法見對方一面。一對戀人剛剛墮入愛河，卻只能每天用手機傳遞愛意，這段「long d」足足維持了一年半。

去到2021年的時候，不斷有兩地免檢疫通關的消息，兩人焦灼地期盼著，感情卻已日漸生疏，還時常吵架，一度決定分手。

一對戀人面對封關，只能每天用手機傳遞愛意，這段「long d」足足維持了一年半。（受訪者提供）

Zoe回憶這段日子時說，不通關的影響太大了，當時看不清兩個人的未來。她又眼泛淚光地形容當時抑鬱的感覺：很孤獨很冷清，情緒病挺嚴重，生活沒有動力。Gary則用「心情down」來形容這段時光。

愛情的第一次反擊

路不轉人轉。為了挽回愛情，Gary在21年年中毅然辭去在航空公司當停機坪協調員（Ramp Coordinator）的工作到四川攀枝花市與Zoe生活。

Gary坦言他不捨得航空業的工作，但航空業受疫情重創前景不明，也是促使他辭職的原因。不過Gary強調這決定主要還是為了Zoe。Gary說：「沒後悔過去四川生活，為另一半犧牲在所難免。」

疫情的第二次打擊

兩人在四川同居後感情日益深厚，由於兩人更喜歡香港的生活，遂決定在22年3月到香港註冊結婚，並計劃Zoe在婚後以探親簽證的方式來香港與Gary同住。

在疫情期間，港府容許內地居民在港續簽探親簽證，以免卻回內地辦理續簽所承受的隔離之苦。當時兩人也計劃以這種方式讓Zoe在香港長住下來。

在22年初，這對未婚夫妻已經準備好在香港租樓共築愛巢，一場殘酷的Omicron疫情卻摧毀了這一切。由於香港疫情嚴峻，兩人改變計劃，暫時留在四川。

更多Zoe和Gary的甜蜜生活照和旅遊照（點圖觀看）：

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愛情的第二次反擊

香港在22年疫情反覆，Zoe和Gary的家人力勸兩人留在疫情相對穩定的四川，於是兩人一直靜候通關，誰料到這一留就是一年。因為通關日子未定，連在香港拍結婚相也一直未確定到時間。

Zoe原來居住的攀枝花市位於四川西南邊緣，屬於人口百多萬的小城市，Gary裸辭後在這裏找工作時一直碰釘。兩人決定暫時留在四川後，為了讓Gary找到工作，Zoe辭去了銀行管理層工作，兩人在22年2月遷居至成都重新生活。

Zoe坦言辭工的原因之一是不滿意當時的工作，她在成都無法找到銀行業的工作，於是轉行經營自媒體，收入大降。而Gary則在當地一家教育機構做市場推廣的工作，並且兼職教粵語。Gary說他的收入當然比不上在香港原來的工作，但以當地的生活水平來說尚算可以。兩人在成都過著平淡但甜密的生活。

通關

隨著中港兩地宣布在1月8日起有序通關，Gary計劃在1月先回香港找工作，Zoe則期待在兩地全面通關後，於3月可以用旅遊簽證來香港登記結婚，之後按原訂計劃以探親簽證在香港居住。

在專訪結束前，Gary笑說希望「快啲娶到手」，兩人還期望探親簽證的期限可以放寬，不必再每隔3個月續簽。

在時代巨輪面前，人有時渺小如灰塵。愛情的力量，卻可以令人雄偉如高山。