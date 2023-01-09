一票難求！仁川飛中國最高票價超2萬　韓航司重啟航線望轉虧為盈

撰文：鄭寧
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昨日（8日）內地開關首日，大批三年未歸的民眾終於可免隔離回國，北京、上海、廣州等城市機場人潮湧動。臨近春節，由境外飛往中國的國際航班機票亦隨之水漲船高。

據《央視財經》報道，今日（9日）韓國仁川機場共有6個航班飛往中國內地，截至本月底所有航司直航中國的機票已全部售罄，可謂一票難求。中轉機票亦非常搶手，在韓國票務網站，從仁川至北京的票價最高被炒至人民幣1萬元。中國「攜程」購票平台，由仁川飛往北京的航班均需轉機，單程價格區間在2500元（人民幣，下同）至17000元，甚至還有轉機2程的2萬元票價。

面對中國放開，航班需求激增，韓國航空業亦通過增加人手、重啟航線等方式應對。疫情期間曾大批裁員的大韓航空，時隔三年重新招聘乘務員、維修部門人員等。多家疫情前以中國為主要國際航線的航空公司，只要赴華航線穩步重啟，則有望在今年轉虧為盈。

據韓國券商預測，隨中韓人員恢復正常往來，曾以中國遊客、代購為主的韓國免稅店銷售額也將較去年增長10%。而疫情期間首爾市內部分免稅店業收入一度降至為零；業績曾領先全球的仁川機場免稅店，2022年銷售額僅為2019年的一成多。

除了重啟航線，爲了迎接中國遊客到來，部分曾因疫情中斷營業的韓國酒店，本月起再次接受來自中國的預約。韓國不少旅行社重新召集起中文導遊，檢查中國遊客常去景點的基礎設施、改善旅遊環境，景點周邊的商戶又練起了中文。業界人士表示，今年韓國的旅遊市場有望恢複到疫情前的五到六成。

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