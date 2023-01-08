通關內地｜香港飛北京航班現接機人潮　旅客與親友激動擁抱

中國三年艱辛抗疫，終於在今（8日）迎來邊境大解封，也是取消入境隔離的第一天。《東森新媒體ETtoday》記者前往北京首都第三航廈機場，今天飛往北京第一班國際首班機是香港航班，現場不少來接機民眾，見到久違親友全部激動擁抱。不少接受訪問民眾都說，「已經兩、三年沒見到親人，特地改今天的機票就是不想隔離。」其中一位張大姐表示，女兒在香港工作很近，因為隔離14或21天實在太久，如今等了三年盼到解封一家團聚。



2020年疫情爆發後，中國採取邊境管制，所有旅客入境必須隔離，嚴格的防疫政策長達三年之久終於迎來大解封，今上午北京國際首都機場第二、第三航廈總共有十班國際航班，第一班首班機是從香港來的航班，於上午10點45分抵達第三航廈。

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《東森新媒體ETtoday》記者前往採訪立刻感受不一樣氛圍，疫情三年北京首都機場抵達層大廳幾乎空蕩蕩，受限疫情限制只有國內航班，很少民眾去接機。但解封第一天的機場卻十分熱鬧，國際航線Ｂ出口不到10點站滿接機人潮，其他採訪中外媒體也罕見地被允許可以在機場拍攝。

大約半小時後，旅客陸續出關，許多人見到親友立刻狂奔到出口，送上大大擁抱，也有男友帶鮮花來接機，並且告訴記者，「我們至少大半年沒見面了。」來自香港的布蘭達也說，「我本來搭乘3號班機到北京，知道8號不用隔離，立刻改簽今天的機票。」

住在北京張大姐受訪時表示，女兒在香港工作以前經常回來，2020年爆發疫情後要隔離21天，她就算休假也不想回來，太浪費時間了。我們也同意他的決定，家裏整整三年沒看到她，好不容易盼到大解封不用隔離，家裏爺爺奶奶都好開心，一家人終於能團聚。」

眼前一幕幕都是分別以久的場景，等待三年，中國民眾終於盼來久違的歸國自由，包括出國也在今天正式解封。記者前往北京首都機場三航廈的出發層，迎來久違的搭機人潮，就連關閉的伴手禮店、餐廳也恢復七成以上營業。

北京首都機場三航廈國際首班機，是中午12點40分飛往東京的航班，同樣也是大批旅客排隊登記行李。接受訪問北京王姓乘客一身俏皮時髦裝扮，她激動的說，「不用隔離了，只要核酸證明就能搭機，孩子都在日本唸書，我三年沒看到他們了。」

另一位在日本工作的李姓民眾說，「疫情三年來來回回走4、5次，每次都是14+7或是21天，隔離時間太長，現在（解封）心情很開心。」

由於中國疫情持續擴散，日本針對從中國入境旅客要求查驗48小時核酸檢測，不少旅客受訪時都說，「這已經算簡單，只要出入境中國不用再隔離，一切都是小事。」

根據中國民航局政策，從今起搭乘國際及地區航班入境中國的旅客，不用集中核酸檢測。首都機場入境客運航班恢復至2號航站樓及3號航站樓E區運行，3號航站樓D區疫情防控專區暫停使用。按照最新航班計劃，國航17個國際航班率先確定恢復直航，其他目的地為北京的國際航班也將陸續調整。

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