在韓中國留學生疫情三年沒回國　嘆「春節機票太貴只能暑期回家」

撰文：鄭寧
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據國家衛健委官網消息，1月8日起，取消入境後全員核酸檢測和集中隔離。許多在國外旅居人士、留學生感歎終於可以回家。
《新京報》今日（29日）發布一篇「疫情三年沒回國的留學生自述」，在韓國留學的李同學稱，「看到朋友圈都在慶祝新政策，但春節機票貴，暑假再回家。」

就讀於韓國釜山大學碩士二年級的李同學，受疫情影響，加之機票緊張，已有三年沒有回家過年。李同學稱，疫情前每次假期都會回中國，但疫情後往返中韓需要兩地隔離，「來回可能會浪費掉一個月的時間。」

家在河北保定的李同學知悉內地開放入境措施後，曾計劃趁春節回國，卻沒有買到合適的機票，只能暑期回家與家人團聚。「大部分機票都需要中轉，價格負擔有點大。疫情前往返機票才2000（人民幣，下同）多，飛到北京就能回家。」雖然訂票網站2月開始顯示有直飛中韓航班，但春節已過，李同學稱，「沒有回去必要了，只能現在這邊（韓國）忍一下。」

目前查詢內地多個機票平台顯示，1月21日除夕由韓國首爾飛往北京的航班單程需要3600元，且要在廈門中轉，2個小時的航程更被延長至9個小時。2月機票價格雖有所回落，但仍要在青島、瀋陽等地中轉。

近日內地雖然開放關口，自1月8日開始入境人士不再需要落地核酸及集中隔離。但韓國12月16日起，將中國列入「檢疫查驗的重點國家」名單，在仁川國際機場加強對入境的中國旅客新冠篩查，若體溫超過37.3度，則需要接受核酸檢測。且韓國正在考慮，就中國旅客追加出發前48小時PCR檢測等措施。

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