內地20歲女染疫發燒3天後近乎失明　確診為新冠引致視網膜病變

近日，內地一名20歲女子感染新冠發燒3天後，突然視力下降到0.02，連視力表上最大的視標都看不清，幾近失明。該女子赴浙江溫州市中西醫結合醫院求醫，被診斷為急性黃斑區神經視網膜病變，為新冠引起的眼部併發症。



內媒《澎湃新聞》10日（周二）報道指，從浙江溫州市中西醫結合醫院了解到，女患者在感染新冠後突然視力下降，看不清東西，被家人送至醫院檢查。

經眼部專科檢查，她的雙眼黃斑區可見暗紅褐色病灶，色素紊亂，外層視網膜高反射病灶，集中在黃斑區視網膜外核層，橢圓體帶和嵌合體帶斷裂。結合病史及專科檢查，醫生確診其為急性黃斑區神經視網膜病變。

該院眼科副主任趙靜醫生認為，女患者的病症為新冠感染併發症，「新冠病毒可能存在眼部趨向性，能通過不同神經組成的精密網絡，從上呼吸道傳播至眼睛，新冠侵佔眼部後，會誘發促炎症細胞因子以及趨化因子水平的升高，從而造成眼部不適以及視網膜或視神經炎症」。

報道指，內地多地已出現感染新冠病毒後發生眼部不適的患者。上周，「新冠病毒很可能存在眼部趨向性」話題衝上微博熱搜第一。

研究：新冠病毒可從肺部傳播至眼睛

此外，在2022年12月12日，Nature（《自然》）子刊《Nature Communications》上就發表過一篇由澳洲格里菲斯大學和韓國化學技術研究院聯合完成的論文。研究表示，新冠病毒可以通過三叉神經和視神經的神經元，從肺部傳播至大腦和眼睛，導致眼部不適和視網膜炎症，嚴重的情況下還會誘發深度感知下降或視力喪失。