買不到藥　內蒙一家四口染疫竟服獸藥退燒　子女不幸中毒肝衰竭

因內地開放防疫管控，各地民眾搶藥導致退燒藥、止疼藥等成為緊缺物資，尤其農村缺藥情況嚴重。

去年年末，內蒙古赤峰市一家四口染疫發燒，因買不到退燒藥，父母給兩個孩子服用獸用退燒藥，導致兒女不幸雙雙中毒，肝功能損傷。據《人民日報》報道，經過連日救治，姊弟二人已於近期脫離危險。



幼童父親回憶說：「吃到嘴裡苦苦的，沒啥不舒服的感覺。」由於村子裡買不到退燒藥，父母又想起曾用過的藥方——服用獸用對乙醯氨基酚注射液（撲熱息痛），而這個藥原本是給家中飼養的牛使用。前些年他們也曾服用該藥退燒。

獸用對乙醯氨基酚注射液。（網絡資料圖）

12月中旬，父母發熱第二日，兩個幼童也出現寒顫，發熱39度。情急之下就給孩子們也服用了一隻獸藥對乙醯氨基酚注射液。然而此次卻沒有過去幸運。姊弟二人在服藥第三日後出現惡心、腹痛、嘔吐等症狀，但父母卻以為該不良反應為新冠後遺症，再次給孩子們服用了4-5支獸用對乙醯氨基酚注射液。

見姊弟二人症狀未有緩解，幾日後才送至當地醫院治療。醫院檢查發現，兩人膽紅素指標變高、凝血功能差，肝臟、腎臟均有不同程度損傷，情況危機。經過一周治療，狀況仍不理想。根據醫生建議，一家四口於12月28日坐上救護車，連夜趕往北京。姊弟二人被分別送往北京友誼醫院和八一兒童醫院救治。

北京友誼醫院孫瑩醫生表示，姐姐入院時精神萎靡，有早期肝性腦病的症狀，凝血功能差，轉氨酶數值高達2200U/L。若內科治療效果不佳，肝衰竭加重，可能需要進行肝臟移植手術。好在為姐姐注射緩解對乙醯氨基酚中毒的藥物後，第二日血氨和凝血數值逐漸好轉。目前轉氨酶已降至200U/L多，相比入院時下降10倍。

醫生介紹，「轉氨酶的正常範圍是0-40U/L，目前還是高於正常值，但就她的恢復情況來看，預計下週就能順利出院。」弟弟在北京八一兒童醫院通過人工肝3此血漿之患後，亦脫離危險，預計能與姐姐一同出院。