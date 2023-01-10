01廣州直擊｜發熱門診人龍不再　省醫院新冠陽性臨時就診區已停運

在冬季來臨以及防疫政策放寬的雙重威脅下，內地多地醫院發熱門診一度大排長龍，醫療資源極度緊張。廣州去年底疫情最高峰時，每日6萬人到發熱門診求診，半個月後是否已然恢復平靜？《香港01》記者周一（1月9日）走訪當地兩間三甲級公立醫院，發熱門診只有少數人就診，專門開闢的「新冠陽性患者就診區」更無人看病，急症室與平日差不多，無去年底疫情最嚴峻時，患者大排長龍的場景。



位於廣州的廣東省人民醫院，設有臨時搭建的「新冠陽性患者就診區」，記者1月9日到現場發現，該處已停止運作。（香港01記者攝）

廣東省人民醫院設置了臨時搭建的「新冠陽性患者就診區」，但並無人等候看病，大部份窗口已經關閉，該醫院的發熱門診亦只有少數病患。

中山大學附屬第一醫院特別設置「發熱門診」，與以往急症室區隔開，現場只有不到十名患者，大多數有佩戴較高防護級別的口罩，其中一人在吊鹽水。而急症室等候就診的人數，與平日差不多，有受傷和其他病患的市民和家屬等候。

嚴格「清零」時期，要看病就要先有核酸結果，但現時急診核酸採集間已停止運作。

求診毋須驗核酸

醫院外設置了核酸檢測站，現場空空蕩蕩，只有少數人做檢測，與香港部份核酸檢測點需要排隊形成鮮明對比。

12月初內地放鬆防控政策前，內地醫院急症室醫護人員和核酸檢測人員，幾乎全員身穿「大白」防護衣，但現時上述兩間醫院，只有少數醫護身穿「大白」。

1月9日，廣州市的廣東省人民醫院發熱門診，等候的人不多。（香港01記者攝）

當局無更新數據 指疫情高峰已過

現時廣州並無定期更新新冠疫情情況，1月1日廣州衛健委指，全市發熱門診的就醫患者人數，自去年12月31日起開始從高位回落，日均就醫人數由高峰期的6萬降至1.9萬，並預計當地本輪疫情將在今年農曆新年前進入流行尾期。

1月4日，廣州市新冠防治之長者救治護理專家訪談會上，廣州多家醫院加護病房、感染科救治一線的專家表示，當前，廣州新冠感染高峰已過，即將迎來重症救治高峰。

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布洛芬、撲熱息痛有售 蒙脫石散缺貨

至於藥物供應方面，記者在醫院旁的兩間藥房發現，快速測試劑放在當眼位置，每盒20個賣85元人民幣。

藥房亦有售含有「布洛芬」成份的退燒藥「芬必得」，12粒售28.9元人民幣，並無網上指107倍的天價。含有「撲熱息痛」成份的退燒藥，則有內地版幸福傷風素，以及廣州藥廠的中成藥。

至於有傳Omicron XBB1.5變種會導致腹瀉，藥房職員稱網上討論大熱的「蒙脫石散」已經斷貨一兩個星期，但仍有其他止瀉藥出售。