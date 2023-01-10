國家安全部原黨委委員劉彥平受賄2.34億餘元　一審被判死緩

據央視報道，吉林省長春市中級人民法院今日（10日）公開宣判國家安全部原黨委委員、中央紀委國家監委駐國家安全部紀檢監察組原組長劉彥平受賄一案，劉彥平受賄罪成被判處死刑，緩期二年執行，剝奪政治權利終身，並處沒收個人全部財產，在其死刑緩期執行二年期滿依法減為無期徒刑後，終身監禁，不得減刑、假釋；其受賄犯罪所得及孳息依法予以追繳，上繳國庫。



經審理查明，劉彥平2001年至2022年間利用擔任公安部警衛局副局長、政委、局長，公安部黨委委員、部長助理、副部長，國家安全部黨委委員、紀委書記、中央紀委駐國家安全部紀檢組組長、中央紀委國家監委駐國家安全部紀檢監察組組長，十九屆中央第五輪巡視第十四組組長等職務上的便利或者職權、地位形成的便利條件，為有關單位和個人在企業經營、案件處理、工作安排、車牌辦理等事項上提供幫助，直接或通過他人非法收受財物，共計折合人民幣2.34億餘元人民幣。

法院認為，被告行為已構成受賄罪。劉彥平受賄數額特別巨大，犯罪情節特別嚴重，社會影響特別惡劣，給國家和人民利益造成特別重大損失，論罪應當判處死刑。鑑於其主動交代辦案機關尚不掌握的部分受賄事實，如實供述全部犯罪事實，認罪悔罪，積極退贓，大部分贓款贓物及孳息已追繳到案，具有法定、酌定從輕處罰情節，對其判處死刑，可不立即執行。根據劉彥平犯罪的事實、情節和對國家、社會造成的嚴重危害，決定在其死刑緩期執行二年期滿依法減為無期徒刑後，終身監禁，不得減刑、假釋。法庭遂作出上述判決。