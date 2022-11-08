受賄3.52億　遼寧省前政協副主席劉國強一審被判死緩

遼寧省政協前黨組副書記、副主席劉國強涉嫌受賄，在位期間收受逾3.52億元（人民幣，下同）。

今日（8日），天津市第一中級人民法院公開宣判，劉國強受賄罪成被判處死刑，緩期二年執行，期滿後終身監禁。



天津市第一中級人民法院公開宣判，劉國強受賄罪成被判處死刑，緩期二年執行，剝奪政治權利終身，並處沒收個人全部財產，在其死刑緩期執行二年期滿依法減為無期徒刑後，終身監禁，不得減刑、假釋；對扣押在案的受賄所得財物依法予以追繳，上繳國庫，不足部分繼續追繳。

經審理查明，2006年至2016年，劉國強利用擔任遼寧省副省長、政協副主席等職務上的便利，為相關單位和個人在企業經營、項目審批、獲取財政資金和職務提拔等事項上提供幫助。

2008年至2020年，劉國強收受他人所送財物共計折合3.52億餘元，其中4900萬元尚未實際取得。

遼寧省政協前黨組副書記、副主席劉國強受賄罪成，被判處死刑，緩期二年執行。（央視新聞）

法院認為，劉國強的行為構成受賄罪，受賄數額特別巨大，情節特別嚴重，使國家和人民利益遭受特別重大損失，論罪應當判處死刑。

鑑於劉國強歸案後如實供述罪行，主動交代辦案機關尚未掌握的絕大部分受賄犯罪事實，認罪悔罪，積極退贓，大部分受賄贓款已追繳到案，具有法定、酌定從輕處罰情節，對其判處死刑，可不立即執行。同時，根據劉國強犯罪的事實和情節，決定在其死刑緩期執行二年期滿依法減為無期徒刑後，終身監禁，不得減刑、假釋。

公開資料顯示，劉國強生於1953年，曾在本溪鋼鐵公司歷任車間技術員、副主任，工程科科長，副廠長，本溪鋼鐵集團公司副總經理、總經理；2000年任遼寧省本溪市委副書記、副市長，一年內升任市長；2001年5月任遼寧副省長，2013年1月任遼寧省政協副主席。 去年1月11日，中央紀委國家監委網站公布，劉國強因嚴重違紀違法被開除黨籍。