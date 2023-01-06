遼寧省政協原副主席李文喜受賄逾5.4億　一審被判死緩

山東省泰安市中級人民法院周五（6日）就遼寧省政協原黨組成員、副主席李文喜受賄一案公開宣判，被告李文喜受賄罪成，被判處死刑，緩期二年執行，剝奪政治權利終身，並處沒收個人全部財產，在其死刑緩期執行二年期滿依法減為無期徒刑後，終身監禁，不得減刑、假釋；對查扣在案的李文喜受賄所得及其孳息依法予以追繳，上繳國庫。



經審理查明，李文喜2004年至2012年期間利用擔任遼寧省公安廳廳長，遼寧省政協黨組成員、副主席，中國警察協會副主席等職務上的便利以及職權或者地位形成的便利條件，為他人在案件辦理和企業經營等事項上提供幫助。2006年至2021年，李文喜收受他人所送財物，共計價值人民幣5.4億餘元。

法院認為，李文喜的行為構成受賄罪，受賄數額特別巨大，情節特別嚴重，社會影響特別惡劣，使國家和人民利益遭受特別重大損失，論罪應當判處死刑。鑑於李文喜到案後如實供述罪行，主動交代辦案機關尚未掌握的部分受賄事實，認罪悔罪，積極退贓，受賄所得及其孳息已全部退繳、查扣到案，檢舉揭發有關中管幹部涉嫌違紀違法問題，經核查屬實，有重大立功表現，具有法定、酌定從寬處罰情節，對其判處死刑，可不立即執行。同時，根據李文喜犯罪的事實和情節，決定在其死刑緩期執行二年期滿依法減為無期徒刑後，終身監禁，不得減刑、假釋。法庭遂作出上述判決。