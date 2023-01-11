2026年台海血戰解放軍敗萬人戰死？國台辦斥美國智庫「挑撥兩岸」

華府智庫「戰略暨國際研究中心」（CSIS）日前公佈最新兵推，結果顯示若解放軍在2026年進攻台灣，將導致中美台和日本軍隊出現數以千計的血戰，針對外媒與美國學術機構多次預測各種武統時間，大陸國台辦發言人馬曉光今（11日）指出，解放軍演訓是針對台美勾連，美國智庫的研究只是販賣「中國威脅論」，挑撥兩岸民眾情感，強調「美國不是為台灣好，是要把台灣變戰場，變成炮灰。」



針對CSIS兵推模擬台海戰爭24種戰況，直指北京不可能打贏，美軍將獲得勝利，但中美兩軍兩敗俱傷，聲稱「戰爭結束後，至少兩艘美國航母被擊沉在太平洋海底，解放軍海軍也潰不成軍、萬人戰死」，馬曉光表示，「美國一些智庫近一段時間圍繞台灣問題和台海局勢，頻頻推出一些所謂報告，打著學術研究的幌子，幹著精心算計的勾當，大肆渲染販賣中國威脅論，為其國內軍工集團牟利，挑撥兩岸民眾感情，拉攏盟友搞平台計劃服務，這些動機和目的都是顯而易見」。

伴隨着中國軍事的崛起，「中國威脅論」再被熱炒（圖源：新華社）

「對於這類報告，我相信廣大兩岸同胞有理智做出自己的判斷，不受蠱惑。」馬曉光表示，凡事有因必有果，近來民進黨當局加緊與美國開展軍事勾連，解放軍的演練係針對台美勾連和挑釁，破壞台海和平穩定的嚴重警告，「對於這類報告，相信廣大台灣同胞有理智做出自己的判斷，不受蠱惑，不被裹挾。」

談到美國出台年度國防授權法案，馬曉光強調，「美國不是為台灣好，是要把台灣變戰場，變成炮灰。」北京的做法是阻止台美勾連升級，也是為了維護兩岸和平穩定。馬曉光重申，解決台灣問題是中國人自己的事，不容外力干涉，任何企圖把台灣中國分裂出去的圖謀都不可以得逞，「任何人任何事物都不要低估我們遏制台獨分裂，反對外來干涉的決心和能力」。

2022年3月，賴清德在一網絡節目表示，明日台灣會不會是今日烏克蘭很難說，台灣應做「最壞的打算、最好的準備」。他說，目前各國對俄羅斯的聯手制裁，可讓中國大陸知道，若對台海發動攻勢不會是一對一，可能是一對多的戰爭。（Yahoo TV直播截圖）

此外，針對台灣內部如台灣副總統賴清德等人近期拋出以「和平保台」取代「抗中保台」說法，被外界視為民進黨有意調整兩岸論述，馬曉光於同場記者會上回應，「台獨與和平水火不容」，呼籲台灣內部一些政客，如果真的要台海和平，就應該放棄台獨分裂立場，回到九二共識基礎上來，不要再當外部反華勢力的棋子，重申要和平、要發展、要交流、要合作，才是兩岸同胞的共同心聲，符合兩岸同胞共同利益。