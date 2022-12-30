預測2023年台海無戰事　美智庫學者：台海危機可能發生在2030年前

兩岸關係在國際情勢動盪下，瀕臨一戰與否近年頻頻在美國內部掀起討論。美國智庫學者近日「再發預警」，評估北京應不會在2023年挑起衝突，但警示台海危險時刻可能發生在「今後10年內」，並稱兩岸局勢發展關鍵取決於哪一方更會善用時間。



美國智庫「外交關係協會」（CFR）會長哈斯（Richard Haass），過去曾任美國前總統老布什（George H. W. Bush）特別助理，近日在接受日媒訪問時，認為北京領導階層目前首要任務是處理好新冠肺炎疫情與加大經濟成長，「2023年並非台海危險時刻」，而是以繼續軍事演習為主，哈斯由此敦促台灣、美國與日本在這段期間應採取相關措施，如利用聯合演習等方式，提高北京在區域採取動武行動的代價。

哈斯表示，北京在某些方面還沒準備好衝突，除了要強化解放軍軍力，也要減少被制裁時的弱點，並將經濟成長恢復至更高的水準；「2023年並非危險時刻，但可能發生在2026年、2027年或接近2030年的時候」。

圖為美軍3個航母戰鬥群2017年11月11日至14日間，齊集西太平洋，參與軍事演習，為10年來首次。（路透社）

參照美國國防部去（2021）年11月公布的中國軍力報告，指中國預計2027年將具備在印太地區與美軍對抗能力，外界關心這是否代表2027年的北京將具備侵台能力。

哈斯對此主張，真正的問題「不在於中國做什麼」，而是「誰更懂得善用時間」。北京能否利用時間增強脅迫台灣的能力，抑或台灣、美國、日本和歐洲更能善用時間，提高北京干預的成本進而阻止動武。

美國軍力指數報告指出，中國大陸武統台灣能力升高。（資料照片）

哈斯進一步說明台灣需要大幅增加軍事開銷，像是延長義務役期限、提升後備軍力，以強化對北京動武的抵禦能力；而日本、美國和台灣都需改善或加強軍事調度，歐洲也應讓中國知道，一旦對台動武將面臨何種經濟制裁。

此外，哈斯另就中日關係表示看法，主張在台海危機中如果各國依舊依賴與中國大陸的貿易往來，最終作繭自縛的危險極大，呼籲日本重新審視與中國大陸的經濟關係。