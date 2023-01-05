美智庫全球風險報告：「台海危機」連3年列潛在衝突最高級別

美國智庫外交關係協會（CFR）分析國際情勢，在最新的 2023 年「預防優先次序調查」（Preventive Priorities Survey）報告中，列出全球潛在危機或衝突因素，而兩岸情勢緊張，「台海危機」已連續三年都列入最高級別。報告也提到，美國和中國或俄羅斯陷入軍事對峙的風險升高。



該份報告從 2008 年開始每年發布，由外交政策專家評估全球 30 個潛在危機或衝突因素，並對未來一年發生機率與衝擊美國利益程度為基礎，依序分成三個級別，最新的一份是第15份報告。

解放軍頻繁地對台海舉行軍演，美智庫在2023年報告中列「台海危機」發生風險為最高級別。圖為1月3日，解放軍陸軍開年首訓。（人民陸軍）

根據去年11月的調查結果，有七項情境列入發生機率中等、嚴重衝擊美國利益的第一級風險，其中也包含台海危機。該份報告最初在2019年版報告裡，因美中對抗加劇，首先將雙方因台灣爆發危機列入，在連兩年被歸類在第二級風險後，自2021年版的報告以來，連續3年被列入最高級別。

報告指出，這次有七項情境列入發生機率中等、嚴重衝擊美國利益的第一級風險。除台海危機外，其他情境分別為：俄烏戰爭動用非傳統武器，衝突擴散至他國而導致武裝衝突升級；國家或非國家實體發動網路攻擊，癱瘓美國關鍵基礎設施；俄羅斯人民厭倦戰爭、經濟情勢惡化釀成社會動盪；朝鮮發展、測試核武與長程彈道飛彈，引發周圍安全疑慮；以色列、伊朗因伊核問題陷入軍事對峙；中美洲與墨西哥政經情勢紊亂，湧入美國移民激增。