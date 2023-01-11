孫中山信徒張亞中爭取2024選總統：提兩岸和平方案、追蔡英文論文

國民黨5月開始提名2024年總統，中廣董事長趙少康表態參選，孫文學校校長張亞中也宣布爭取國民黨提名參選2024總統。張亞中表示，將再次提起「兩岸和合」方案，他認為2024總統大選是「和與戰選擇」，也是台灣最後的機會，盼望打造台灣成為「非戰和平區」。



此外，張亞中也表示，若他當選總統會立刻解密追查蔡英文總統博士論文與疫苗疫情相關檔案並追究責任，「沒弄清楚前誰也別想出國。」



據台媒中時電子報報道，張亞中1月11日舉行參選記者會時表示，政治不是他的職業或事業，參選是因當前國家多難，盼喚起群眾，一起救國救民，自己國家自己救。

張亞中指出，若當選總統，包括卸任總統在內所有政務官，須白紙黑字宣誓自己的國家是「符合憲法規範的中華民國」，而不是偷樑換柱、借殼上市的所謂「中華民國台灣」或「台灣國」，否則將停發該官員的退休金。

孫文學校總校長張亞中認為，九二共識當初是兩岸為解決事務性問題所達成的共識，卻未定調兩岸關係，以致無法解決兩岸政治難題，確實有其不足。（資料圖片）

張亞中強調，他爭取要代表的，不是李登輝以來失去理念靈魂與方向的國民黨，而是以國父孫中山救國精神、治國理念為依歸，堅持中華文化與中華史觀的國民黨，他代表的是真正熱愛中華民國的沉默大眾。

張亞中提出「透明政府、忠誠國家認同、澄清吏治與保住台灣生機」4項承諾，他也提到，若當選總統，將立刻解密追查蔡英文總統博士論文與疫苗疫情相關檔案，並追究責任。

他也表示，要編列「打鬼基金」至少100億元新台幣，做為無追溯效期民眾檢舉違法政府官員之獎金，「重建官箴、端正司法」。

孫文學校總校長、台大政治學系教授張亞中曾表示要與中國共產黨尋求《創造兩岸和平備忘錄》的草案。（資料圖片）

張亞中也提出讓台積電根留台灣，不重蹈烏克蘭的命運，恢復4個月義務役期，強化募兵機制，弘揚「禮義廉恥」等政見。

張亞中表示，未來台灣國際定位將以九二共識為基礎、開放融入國際經貿為基礎的經濟發展。

2021年，張亞中也曾競選國民黨主席，最終以輸給新北前市長朱立倫兩萬多票，但因張亞中資源不如朱立倫，許多人視其為黑馬，他在金門更奪得最高票。