海外華人盼返國探親　中國駐美國使館：1月25日起恢復簽證辦理

中國駐美國使館日前在網站公告，自2023年1月25日起恢復領事證件大廳對外辦公。《世界新聞網》則報道，日前有許多華人發起請願，因之前申請的多次入境簽證被作廢，希望中國使館能恢復疫情前的簽證。目前中國駐美使館未就此事回應。



《世界新聞網》指出，日前有美籍華人成功在中國駐美大使館申請到多次入境中國的「Q2簽證」，雖開心表示「三年來終於能回家了」，但原先仍在有效期內的多次入境簽證被作廢，引發許多討論。目前有超過3000的在美華人發起請願，目標是收集5000個簽名，促中國使館盡快恢復疫情前頒發的簽證。

報道指，在美華人最為關心的Q2簽證，適用於赴中國短期(不超過180天)探望居住在中國境內的中國公民的親屬和具有中國永久居留資格的外國人的親屬。

此前，中國駐美大使館和各領館發布「關於最新簽證申請要求的通知」，該通知指，2020年3月26日前頒發、仍在有效期內的多年多次赴華簽證(「十年簽證」)仍暫停使用。持此類簽證人員現階段有赴華需求，須辦理新簽證。

疫情前的北京大興國際機場。（資料圖片）

請願書中提到，疫情3年多來，海外華人迫切等待回國探親的機會，很多人在疫情期間失去了國內的至親，錯過了他們生前的最後一面。報道指，許多在美華人表示，希望知道先前核發的十年簽證會暫停至何時，盼望能儘快回國探親。

請願書中強調，「我們理解新冠疫情給每個人都造成挑戰，但懇請大使館考慮長期分離對眾多在美華人和國內家庭造成了多大損失。」他們表示，鑑於中國最近的疫情政策已改變，大使館也應立即採取行動，恢復所有以往簽發的簽證，消除任何可能阻礙人們到中國探親的障礙。

中國駐美國使館12日發布通知，稱自1月25日將恢復領事證件大廳對外辦公。不過春節期間，從2023年1月21日（含）起，使館簽證業務信箱將不再接受新的簽證申請郵件。

1月8日起，中國對新冠病毒感染正式實施「乙類乙管」，取消入境隔離，中國駐美國大使館網站27日公告則稱，自美國出發赴中乘客仍需在行前48小時作核酸檢測，結果陰性者可赴中。如呈陽性，相關人員須在轉陰後再赴中。赴中乘客行前無需向中國駐美使領館申請健康碼。