感冒後暴肥　驚揭是醫生老公「點滴餵毒」　妻骨頭壞死慘變殘疾

大陸過往不止一次發生「餵毒事件」，而此次事件中，來自山東費縣的女醫生也慘遭毒手，最後更驚覺行凶之人竟是自己的丈夫。



雖然事後已將丈夫送上法庭，但長期的毒害讓自己骨頭出現無菌性壞死、發現罹患糖尿病，被評定為肢體三級殘疾，身體上的傷害已經無法回復。

丈夫安排早晚點滴 病況沒好轉反而視力模糊手腳抽筋 終揭心寒真相（點擊放大瀏覽）：

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綜合陸媒報導，整起事件的起源要追溯到2016年的11月，當時感冒不適的她本想就醫，但在同為醫生的丈夫的勸說下，答應在家吊點滴就好，而丈夫也運用了自身的「專業知識」，替妻子安排早晚各一次的點滴療程，沒想到5天過去後、不僅病況沒有好轉，甚至還出現視力模糊、腿部抽筋等症狀。

短短20天內暴肥5公斤的她，決定還是要到醫院釐清病因，沒想到意外發現自己血糖嚴重超標，且因為渾身無力、手腳抽筋、關節疼痛等症狀，被問診醫生評估應是使用了大量激素類藥物所致。

而就在這次住院治療結束、出院半年後，女子的身體狀況也終於恢復正常，由於遲遲找不到病因，只得暫時作罷。

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未料到了2017年，因故與丈夫走上離婚一途的女子，被協助整理家中物品的母親告知，家中發現大量空藥瓶，母女二人隨即聯想到前一年的離奇怪病，由於當時丈夫聲稱點滴都是「治感冒的藥」，且出於對丈夫的信任並未覺得有異，如今再次將整個事件連結起來，遂向警方報案要求調查。

而經過警方的確認，發現家中的大量空瓶確實屬於管制藥物，也因此可以推測出，女子根本不是生了怪病，而是被醫生尪「秘密投毒」意圖殺害，但由於當時證據不足，因此丈夫只因「違規拿取藥物」被停職一周、同時罰款500元人民幣。

女子也在發現遭投毒後於2018年的1月正式與丈夫離婚，並在2019年底因為「雙側股骨頭無菌性壞死」而被評定為肢體三級殘疾，決定深究本次事件的她再度提起調查要求，警方也在2022年確認丈夫是模仿2016年的另一起投毒案所為，依法將其逮捕並提起公訴，對此女子與今（2023）年開庭時強調自己不要任何的賠償，只希望前夫能得到法律的制裁。

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