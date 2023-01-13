官方：往來港澳台證件簽注申請99.8萬　較新政前增長147.6%

國務院聯防聯控機制周五（13日）下午舉行記者會，介紹優化中外人員往來管理措施有關情況。外交部、海關總署、國家移民局、民航局相關司負責人及中國疾控中心專家均出席。

會上提到，移民管理優化政策措施實施以後，內地居民可以旅遊、訪友等事由申辦普通護照以及申請赴香港商務旅遊簽注。 1月8號以來，往來港澳台的證件簽注申請99.8萬，較政策實施前增長了147.6%。



國家衛生健康委新聞發言人、宣傳司副司長米鋒表示，實施「乙類乙管」措施以來，出入境人員及交通工具衛生檢疫、進口貨物口岸疫情防控、邊境口岸恢復開通等措施進一步優化。要嚴格按照疫情防控相關要求，從業人員加強自身防護，乘客落實個人防護措施，要密切關注國際國內變異株流行趨勢，實時掌握變異情況。

國家衛生健康委新聞發言人、宣傳司副司長米鋒。（01直播截圖）

外交部領事司司長吳璽表示，新的防控措施出台以後有幾項變化，第一項變化，來華手續簡便了，取消了向駐外使領館申報健康碼的環節，大家在登機之前48小時核酸完成以後，可以填報到海關健康申明卡當中，如果是陰性就可以來華，如果是陽性的在轉陰以後才能來華。另外，在簽證的便利化方面，也採取了新措施，恢復了定居、訪問、過境、商務、團聚以及探親和私人事務方面簽證的審發，以便利外籍人士來華。

第二項變化，航班更多了。取消了對航班的數量、航線以及客座率的限制，現在國際航班正在穩步增長。在公路、水路方面，也在逐步有序的開放更多口岸。

第三項變化，取消了入境集中隔離。來華人員入境的時候不再需要進行集中隔離了，只要健康申報正常，海關的常規檢疫沒有問題，就可以直接放行進入社會面，如果申報異常或者有發熱等症狀，海關就會進行抗原檢測，如果檢測是陽性，就會要求居家或者居所隔離，或者就醫。這麼做也是為了旅客的健康，也是疫情防控需要。

記者會現場。（01直播截圖）

自2023年1月8日新的規定實施以來，出入境人數明顯上升，據了解，各個口岸運行是非常平穩有序的，因此他們也非常有信心隨著疫情防控措施的不斷優化，中外人員往來將逐步恢復正常。

吳璽又指，當局始終本著科學、精準、高效的原則開展疫情防控，動態調整優化防控措施。 「乙類乙管」並不是說乙類「不管」或者乙類「不防」，要防的是病毒的跨境傳播，要便利的是人員跨境流動。

正如大家所知，Omicron毒株的致病力可能有所減弱，但是它的傳染性正在上升。特別是在長途跨境旅行當中，大家會長時間處於密閉空間中，在這樣的情況下感染風險是很高的。所以當局要求來華人員在登機前48小時進行核酸檢測，這也是為了確定旅行者本身沒有受到病毒感染，也是確保他的旅途更加安全，也是為了確保防止病毒擴散。落地以後，海關會對有症狀或者申報異常的人進行抗原檢測，這也是為了早發現、早治療、早隔離。如果旅客本身沒有什麼症狀或者沒有被病毒感染，這些措施對他們的旅行也不會有什麼影響。

外交部領事司司長吳璽。（01直播截圖）

國家移民管理局邊防檢查管理司司長劉海濤介紹，新冠病毒感染「乙類乙管」總體方案對優化中外人員往來做出安排以後，國家移民管理局也對此研究制定了優化移民管理的政策措施。

1月8日實施以來，從監測情況看，出入境人員數量呈現穩步增長、有序恢復的態勢，並有三個特點。一是總量明顯上升。 1月8號到12號，全國移民管理機構日均檢查出入境人員49萬人次，較「乙類乙管」政策實施前上升了48.9%，是2019年同期的26.2%。

二是海陸空同步恢復。海港、陸路、空港口岸日均出入境人員分別為2.1萬、42.4萬、4.5萬，較實施前各上升了13%、53.3%、33.2%，為2019年同期的36.4%、30.1%、11%。空港口岸，上海浦東國際機場客流最多，日均1.1萬人次，陸路口岸深圳福田口岸增幅最大，日均2.1萬人次。

三是入境數量略高於出境數量。日均入境25萬人次，較實施前上升了54.7%，日均出境24萬人次，較實施前上升了43.3%。

春節假期臨近，預計口岸將迎來人員出入境高峰。國家移民管理局已經部署各級移民管理機構，實施「三個加強」的措施，全力保障通關順暢。一是加強通關查驗組織保障。備足警力、開通通道，優化勤務組織，強化動線管理，提高查驗效率，確保人員、車輛順暢通關，中國公民出入境通關排隊不超過30分鐘。二是加強引導提示。落實節假日客流高峰「兩公佈一提示」制度，這個制度就是及時公佈預測春節假期口岸出入境客流高峰情況，及時公佈口岸應對客流高峰準備的措施，提示旅客通關注意事項，為廣大群眾出行提供參考。三是加強通關流量監測。協調民航、交通運輸等部門，及時掌握國際航班、水港班輪、陸路客貨運調整情況，實時監測出入境流量變化，做好應對預案。

國家移民管理局邊防檢查管理司司長劉海濤。（01直播截圖）

海關總署衛生檢疫司副司長李政良表示，新型冠狀病毒感染疫情發生以來，海關總署堅決貫徹落實黨中央、國務院有關工作部署，堅持「口岸疫情防控海關必堅守」的要求，嚴格入境人員、交通工具衛生檢疫，科學精準做好「人、物、環境」同防、多病同防、海陸空同防，為國家抗疫大局做出了海關貢獻。

新冠病毒調整為「乙類乙管」且不再納入檢疫傳染病管理後，海關按照國務院聯防聯控機制統一部署，依據《國境衛生檢疫法》及其實施細則相關規定，穩妥有序、科學規範做好相關工作。主要體現在以下幾個方面：

一是優化口岸入境人員的衛生檢疫措施。按照國務院聯防聯控機制有關要求，海關在口岸環節不再對入境人員實施全員新冠病毒採樣核酸檢測；將來華人員行前48小時之內的新冠病毒核酸檢測結果納入海關健康申報內容，海關在口岸嚴格落實健康申明卡核驗、體溫監測、醫學巡查等常規衛生檢疫措施。

二是根據健康申報結果進行分類處置。對健康申報正常且口岸常規檢疫無異常的入境人員，海關直接放行。對健康申報異常或出現發熱等症狀的入境人員，海關將在口岸進行新冠病毒抗原和核酸檢測，檢測結果為陽性的，海關將人員信息通報地方聯防聯控機制，並配合地方做好人員處置工作；結果為陰性的，海關將根據流行病學調查、醫學排查等情況進行後續處置。

他又提醒廣大來華人員，要按照國務院聯防聯控機制有關要求，於行前48小時內進行新冠病毒核酸檢測，結果為陰性者方可來華，如呈陽性，應在轉陰後來華。同時，在口岸入境時，要按要求如實逐項填報《中華人民共和國出/入境健康申明卡》，如有隱瞞或虛假填報，海關將依據《國境衛生檢疫法》及其實施細則等法律法規追究相關責任；如有檢疫方面的異常，請配合海關做好流行病學調查、醫學排查、採樣檢測等後續處置工作。

三是優化入境貨物檢疫措施。海關對冷鏈食品不再實施新冠病毒核酸抽樣檢測和預防性消毒監督等措施，但將繼續落實「四個最嚴」的要求，繼續保持與出口國家或地區主管部門的溝通，堅持源頭視頻檢查，同時通過產品准入審核、回顧性評估審查、企業註冊等環節，進一步壓實境外主管部門的監管責任和輸華食品企業主體責任，督促其落實聯合國糧農組織有關防範污染的指南；對源頭髮現的問題，堅決依法依規予以處置。對於進口非冷鏈物品，海關不再實施針對新冠病毒感染的風險監測採樣和預防性消毒監督。

1月8日新型冠狀病毒感染實施「乙類乙管」且不再納入檢疫傳染病管理以來，全國口岸通關平穩有序。下一步，海關將繼續做好新冠病毒感染疫情防控，特別是XBB等變異株的監測等工作，同時依法實施常規衛生檢疫，落實多病同防，堅決築牢口岸檢疫防線。

海關總署衛生檢疫司副司長李政良。（01直播截圖）

就「乙類乙管」後出入境人數預計將大幅增長，吳璽表示，「以人民為中心」是中國外交的底色，「乙類乙管」總體方案實施前，外交部就部署各個駐外使領館做了大量準備工作，也就是說根據國內總體方案，結合駐在國相關情況，制定具體的落實細則，也廣泛進行宣介，幫助來華人員了解國內疫情防控政策和措施。與此同時，當局也盡最大的努力提供更好的領事服務、領事協助與領事保護，最近正在優化升級12308全球領事保護與服務應急熱線，讓所有在海外的公民，能夠隨時與祖國聯通，隨時感受到祖國的溫暖。

此外，當局還在升級「中國領事」APP，也就在「中國領事」APP上推出更多業務，實現護照、簽證、養老金資格認證等「掌上辦」，盡量使人們群眾能夠「少跑腿」或者「不跑腿」。

另外，她向計劃出國的或者有意願來華的朋友提幾點建議。一是根據疫情形勢的變化，要妥善做好自己的旅行計劃，做好個人防護，維護自己的健康，確保能夠平安出行、安全出行。二是希望大家能夠認真了解目的地國的入境政策，以免自己在入境時受阻或者出現滯留的情況。三是建議大家在出行之前及時下載「中國領事」APP，完成「海外中國公民信息登記」，以便駐外使領館能夠為大家提供及時有效的服務。四是所有的來華人員，要按照規定在登機前48小時進行核酸檢測，希望大家能夠隨身攜帶檢測報告，以便備查，及時通過海關小程序來申報自己的健康狀況，在回國以後要遵守入境地的疫情防控政策。

中國疾控中心病毒病所研究員陳操表示，從全球看，Omicron變異株從發現以來一年多的時間裡，全球已經發現進化出了750多種進化分支。截止到1月10號全球新冠病毒共享數據庫當中各個國家上傳的序列進行分析，在全球流行前兩位的現在是BA.2.75和BQ.1.1，截止到今年1月10號，全球已經發現了奧密克戎變異株的重組體有72種，其中主要流行的就是XBB及其亞分支，這個變異株在一些國家的新冠病毒感染人群當中佔比還是比較高的。 XBB.1.5是XBB當中的一個亞分支，它的傳播優勢進一步增加，截止到今年1月12號，已經在至少40個國家和地區當中監測發現。

就中國而言，從去年12月1號到今年1月10號，31個省和兵團的感染病例當中已經監測發現了19種奧密克戎進化分支，其中BA.5.2和BF.7佔據絕對優勢，兩者加起來相當於這19種進化分支的97%。從去年10月份一直到今年為止，累計報告了XBB本土病例16例，都是XBB.1的進化分支。到目前為止，暫沒有監測發現XBB.1.5的本土病例。同期，監測到的本土BQ.1的病例是56例，這裡包括BQ.1、BQ.1.1、BQ.1.2等6個進化亞分支。此外，從去年12月1日以來，全國輸入病例監測數據顯示，已經有79種奧密克戎進化分支輸入，其中比例比較高的前三位的是BA.5.2、BF.7和BQ.1.1。

中國疾控中心病毒病所研究員陳操。（01直播截圖）

民航局飛行標準司副司長孔繁偉表示，為落實國務院聯防聯控機制關於對新型冠狀病毒感染實施「乙類乙管」的總體部署，近期民航局結合實際積極優化調整行業相關政策，解除國際客運航班「五個一」、一國一策、高風險分級、客座率限制、相關保障人員閉環管理等措施，要求民航系統各單位按照安全第一、市場主導、保障先行的原則，確保國際客運航班穩妥恢復；取消目的地為北京的國際航班從指定第一入境點入境，為優化中外人員往來創造便利、通達、快捷條件。隨著疫情防控政策優化調整，國際航班呈現增長態勢。本周國際客運航班預先飛行計劃數量為563班，通航國家63個，分別恢復至疫情前的6%和87.5%。未來一段時間，隨著國際航空市場需求的進一步提升，預計國際航空運輸生產將繼續保持穩步恢復態勢，當局將按照「循序漸進、穩中求進」要求，科學合理安排國際航班計劃，滿足中外旅客國際出行需求。同時，把握好行業恢復發展的節奏，確保安全第一，確保航班量的增長速度同行業的綜合保障能力相匹配，嚴守民航行業的安全底線。

米鋒再表示，三年來，中國抗擊新冠疫情，不僅很好地保護了中國人民的生命安全和身體健康，也為國際抗疫作出了重要貢獻。中國在剛剛遭遇疫情的時候，面對致病力較強的原始株，堅持的是「內防擴散、外防輸出」策略，採取強有力的社會公共衛生干預措施，為國際社會抗擊疫情爭取了寶貴時間。

中方積極分享疫情信息。第一時間向世界衛生組織報告疫情，第一時間確定病原體，第一時間向世界分享病毒基因序列，第一時間公佈診療方案和防控方案，為國際社會疫情防控、疫苗和檢測試劑研發提供了科學依據。

中方積極開展抗疫國際合作，向153個國家和15個國際組織提供數千億件抗疫物資。與全球180多個國家和地區以及10多個國際組織共同舉辦疫情防控、醫療救治等技術交流活動300餘場，向34個國家派出37支抗疫醫療專家組，毫無保留分享中國抗疫經驗。

中方最早承諾將新冠疫苗作為全球公共產品，率先支持疫苗研發知識產權豁免，最早同發展中國家開展疫苗生產合作，已向120多個國家和國際組織供應超過22億劑新冠疫苗。

中方發揮中醫藥作用，舉辦了百餘場抗疫專家視頻交流和直播活動，已向150多個國家和地區介紹中醫藥診療方案，向部分有需求的國家和地區提供中醫藥產品。中方願意繼續同國際社會一道，共同應對疫情挑戰，更好地保護各國人民的身體健康。

吳璽亦指，疫情發生以來，中方一直本著公開、透明、負責任的態度同國際社會分享相關信息和數據，包括中國國內近期新冠病毒感染的病毒基因數據。中方也始終與世界衛生組織保持著密切合作，跟世界衛生組織開展了60餘次技術方面的交流，在最近一個多月的時間裡，就與世界衛生組織開展了5次相關的技術交流。

根據世界衛生組織1月4號發布的消息稱，中國衛健委提供的病毒基因數據顯示，當前中國主流毒株與其他國家提交的中國感染旅客病毒基因序列是一致的，沒有發現新的變種病毒或者顯著突變。世衛組織歐洲區主任近日也表示，中國一直在向國際社會分享病毒基因序列等信息，根據世衛組織掌握的信息，中國的疫情不會對歐洲產生大的影響。新加坡衛生部長1月9日在國會發表聲明稱，目前沒有在自中國入境人員身上發現新的變異病毒，中國入境新加坡的被檢測出來的陽性人員數量只佔新加坡總體輸入很小的一部分，大概是5%，所以來自中國輸入到新加坡的病例是遠遠低於來自其他國家和地區的。

「可見，個別國家對我們的指責、對我們的妄加揣測是完全沒有道理的，也是不科學的、沒有依據的。」

陳操表示，中國雖然已經取消了入境後「乙類乙管」和集中隔離等措施，但疾控部門也會同海關部門仍對新毒株的輸入進行監測，入境人員的監測仍然是病毒變異監測的第一道關口。國家已經在全國多個口岸設立監測哨點，尤其對國際流行的重要進化分支進行監測，實時開展風險評估。如發現毒株輸入出現了時空和人群聚集性，將會及時發出預警，經過風險評估後，採取一定的防控措施。

除了口岸監測以外，哨點醫院的監測也是避免新毒株輸入之後造成大範圍傳播的第二道關口。根據全國新冠病毒變異株監測方案，當局在全國31個省（直轄市、自治區）和兵團都設立了一定數量的哨點醫院，每週要求哨點醫院採集新冠病毒患者樣本，送到當地疾控中心進行新冠病毒全基因組測序，將數據及時發送到中國疾控中心病毒病所。當局會及時對數據進行分析、及時反饋，如果發現新毒株、重要的變異株，尤其是能夠引起較多重症和死亡的毒株時，也會及時發出預警，及時採取措施。

中港1月8日恢復免檢疫通關。（鄭子峰攝）

劉海濤表示，移民管理優化政策措施實施以後，內地居民可以旅遊、訪友等事由申辦普通護照以及申請赴香港商務旅遊簽注。 1月8號以來，內地居民申辦出入境證件人數一共是135.1萬，較政策實施前增長了129.4%。其中，普通護照的申請是35.3萬人，較政策實施前增長了89.8%。往來港澳台的證件簽注申請99.8萬，較政策實施前增長了147.6%。為積極應對政策調整後的出入境證件申請量的增長，各地公安機關出入境管理機構，按照國家移民管理局的部署要求，及時採取發布辦證指南、加強流量監測、實行網上預約和錯峰分流、增開辦證窗口、延長辦公時間、優化手續流程、加強服務引導等措施，全力提供出入境證件辦理的服務。全國3200多個公安出入境窗口，目前秩序井然。據預測，春節將至，內地居民赴境外旅遊、探親等需求會進一步增長，申辦出入境證件的人數近期將會繼續穩步上升。國家移民管理局將動態調整管理服務措施，為申請人順利出行提供必要的便利。

吳璽再指，中方宣布「乙類乙管」以後，有很多國家都表示歡迎，泰國、馬爾代夫、文萊、俄羅斯、柬埔寨等國都紛紛表示希望盡快恢復更多的直航航班，熱切地期盼中國遊客到訪。 1月9日，泰國副總理率政府高官到機場來歡迎「乙類乙管」以後第一班到達泰國的旅客，現場還懸掛了「中泰一家親」等這樣的橫幅。這樣的場面是對中國抗疫政策表示了信心和支持，也體現了中方與這些國家的友好關係。

但是很遺憾，有少數國家枉顧科學和事實，單獨對中國採取了入境限制政策，對此中方當然是不能接受的。世界上也沒有哪一個國家會允許其他國家對自己的國家來實施歧視性的政策，中方對這些國家採取的對等措施，目的是為了維護中國公民的正當權益，也是為了維護國家之間人員的正常往來。事實上，中方對有關國家因外交、公務或者緊急商務等事由來華的也作出了妥善安排，中方希望有關國家能夠儘早取消專門針對中國的歧視性措施，同中方一道確保雙方的人員往來，確保兩國關係的積極發展。

她重申，中方是積極支持擴大中外人員往來的，並且將會繼續為來華經商等人員提供便利，中方理解各個國家採取合理的防疫措施，中方反對的是採取歧視性的做法或者是把疫情政治化。