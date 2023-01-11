內地回港核酸實測｜平香港200元2小時即出結果　這兩碼缺一不可

內地與香港1月8日恢復首階段通關，香港入境內地及由內地返港均須持有48小時內核酸檢測陰性證明，即日往返及採集樣本48小時內可使用同一份證明過關，不然就要再進行檢測。

內地放寬防疫政策之後，核酸檢測站大排長龍的景象早已不再，可提供核酸檢測的機構數量亦大幅減少。那麼，港人從內地返港前可以去哪裏進行核酸檢測？過程又是否暢順？

《香港01》記者周三（11日）在廣州市海珠區中醫醫院實測核酸檢測流程，「單人單管」咽拭子採樣僅需13.5元人民幣、2小時左右即出結果，但檢測前就必須準備好這兩「碼」。



目前，全國核酸檢測機構詳情可於「國家政務服務平台」網站及微信小程序內查詢，當中包含檢測機構名稱、地址、電話等信息，省份點選廣東輸入深圳後，可找到114間核酸檢測機構；輸入廣州後則可找到159間核酸檢測機構。

記者先後致電廣州市第十二人民醫院及廣東省中醫院二沙島分院，均表示不提供「walk-in」核酸檢測服務，必須提前在醫院微信公眾號進行預約。惟記者預約過程中發現當日並無任何時段可供檢測。

其後，記者在當地市民的推薦下來到海珠區中醫醫院進行檢測，該醫院並不需要提前預約。簡易的「核酸採樣亭」設立在醫院外，亭內有兩名身著「大白」防護衣的工作人員，現場不接受現金支付。完成電子支付後則需掃描「核酸碼」，工作人員告知檢測結果可於「健康碼」系統查看，記者因無上述兩「碼」，所以要現場完成登記才能檢測。值得注意的是，兩「碼」均可使用回鄉證登記。

記者中午11時55分完成採樣，檢測結果下午1時59分就可在「健康碼」系統查到。如另需紙質報告，則可在醫院內免費列印。

▼另附深圳114間核酸檢測機構地址電話▼

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