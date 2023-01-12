美國台海兵推慘烈　台灣淪「廢墟」近在眼前？

撰文：張鈞凱
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美國華府智庫「戰略與國際研究中心」（CSIS）1月9日發佈一份台海兵推報告，指出倘若中國大陸於2026年入侵台灣，戰況將極為慘烈，美軍恐陣亡3,200人，損失2航艦、10至20艘大型水面戰艦；解放軍估有1萬人陣亡，損失155架戰機、138艘大型船艦；而台灣軍隊則可能死傷3,500人，損失22艘巡防艦與4艘驅逐艦。報告結論指美日台「慘勝」，解放軍海軍「潰不成軍」（in shambles），受到台灣傳媒極大的關注和討論。

有前提條件之下的美日台「慘勝」

這份名為「下一場戰爭之第一戰」（The First Battle of the Next War）的兵推報告顯示，作者群進行了24次兵推，主要試圖回答北京入侵台灣是否會成功，以及代價為何這兩個基本問題。該報告設定了悲觀與樂觀等多重情境，儘管結論指出，在最有可能的「基本情境」中，解放軍將以失敗告終，但美方要贏得台海戰爭卻有以下四項前提條件：

1. 台灣必須抵抗，且地面部隊必須足以阻擋解放軍的灘頭陣地。

2. 不可能期待「烏克蘭模式」，美國必須在開戰前全面武裝台灣

3. 美國必須得以利用在日本的基地進行作戰。

4. 美國必須擁有遠程反艦導彈，以從遠處集中打擊解放軍海軍。

美國華府智庫「戰略與國際研究中心」1月9日發佈台海兵推報告《下一場戰爭之第一戰》。（報告封面截圖）

除此之外，該報告所得出的「慘勝」結論，還意味着假定日本參戰，即美、日、台聯合作戰。然而報告也表明，「整體而言美軍代價仍相當高昂，長遠來看，比戰敗的中國承受更多」，且美軍也有可能被拖垮，美國的全球地位將受損多年，而台灣的軍事和經濟則被摧毀。

事實上，在此之前，美國五角大廈曾在連續18次模擬中美台海衝突的兵棋推演中，完全無法避免解放軍佔領台灣。2019年美國國防部前副部長沃克（Robert Work）也曾根據五角大廈大型兵推結果，指稱如果美國選擇與中共交戰，不論作戰劇本為何，美軍都將落敗，「除非改變目前的計劃兵力及作戰構想」。而CSIS這份最新的兵推報告，就算給出了「慘勝」的結果，仍難以遮掩美方精英對中美台海衝突普遍瀰漫的悲觀主義深層心態。

民眾已能感受到台海局勢不容樂觀

看在台灣眼裏，「慘勝」兩字更是意味着怵目驚心。可以發現，政治意識形態偏向綠營的台灣媒體，以淡化的手法對該份報告進行報道，其用意或在於降低台灣民眾的心理衝擊。不過近期以來的現實態勢，台灣社會已經從心理到身體層面，都能感受到局勢不容樂觀，美國正推着台灣往戰爭煙硝靠近。

在美國的壓力下，民進黨政府宣佈延長兵役役期，已讓台灣年輕世代及其家長一夕發現，「原來我們離戰爭這麼近」。而美國急於把「護台神山」台積電人才和技術遷往當地，同樣讓台灣體會到，美國正完全為自己的利益在做戰爭準備。

美國總統拜登於2022年12月6日出席台積電在亞利桑那州新工廠的移機典禮，藉此機會強調其政策使就業市場成長，並且對於台積電擴大投資一事指出，此舉「有望改變遊戲規則」。（Facebook／美國在台協會 AIT）

此外，一個恐怕「禍延子孫」的憂慮也正在成形。日前拜登（Joe Biden）政府宣佈其任內第8度對台軍售，其中包括「火山車載佈雷系統」（Volcano anti-tank munition-laying systems）。據台防部說法，這套源於美國陸軍1980年代研發的快速自動化地雷佈放系統，10分鐘可在台灣海岸埋下1萬3,400顆地雷，「可有效減緩中共侵台時的登陸時間」。

不惜淪焦土　美國打造「台海地雷」

此項軍售案，既符合美國對台灣「不對稱作戰」的預想，也符合CSIS兵推報告的前提「殲敵於灘頭」，無疑是按着美國的戰略要求而佈局。對於一般台灣民眾來說，或許不明白美國售台武器的專業用意和內幕。但誠如台灣中央研究院院士朱雲漢語重心長地提出示警，在美國政府威逼下，從台積電赴美設廠，到強迫台灣恢復義務役、準備打巷戰，再到近日的1.8億美元軍售案，都能看出美國正準備將台灣「烏克蘭化」的戰略思維。他說：

邪惡的美國鷹派，打算把台灣的剩餘戰略利用價值，透支到極限。把台灣蹂躪成為廢墟後，北京即使拿下也只剩沉重包袱，至於台灣2,300萬人是否將陷入絕境，將失去戰後70年的現代化建設成果，美國毫不在乎。

朱雲漢特別警惕這一套火山車載佈雷系統，「不出一周，台灣將成為恐怖的噩夢禁地」。他呼籲，「我們必須要求蔡政府當局採取更嚴正的立場，確保台灣土地成為雷區禁地！」

美國國務院批准售台數套車載型陸上機動佈雷系統與相關設備。圖為M136「火山」車載佈雷系統。（DVIDS網站）

換句話說，美國已在着手實現動員台灣戰爭兵力，並規劃在台灣海岸佈放地雷，台灣不只在靠近戰爭，更是時代往後倒退的象徵。台灣要從現實發展與華府智庫報告看到的不應該只是「美國協防台灣」或是「美日台慘勝」，這絕對不該是台灣的自我安慰劑，而應該要看到美國為了遏制中國崛起與統一，不惜令台灣焦土遍野、淪為廢墟，也要把台灣打造了一顆巨大的「台海地雷」。

美國是台海「滅火者」或「放火者」

就在這份美國智庫「慘烈」報告出爐之際，解放軍東部戰區於1月8日在台島周邊海空域組織諸軍兵種聯合戰備警巡和實戰化演練。據台防部的資料，自8日上午6時至9日上午6時止，發現解放軍軍機57架次（其中28架次越過「台海中線」）、軍艦4艘次，媒體也用「三面圍台」、「全線突破」、「海峽中線被切成8段」等聳動用語加以形容。東部戰區還在9月晚間發佈「戰訓MV」《我的戰鷹繞着寶島飛》，片尾特意放大四句歌詞：「寶島遠離懷抱，易被外賊欺凌，今日長纓護島，伏虎驅狼保民」。

東部戰區發言人施毅大校和外交部發言人汪文斌接連回應，指演訓目的在於「堅決反擊外部勢力、『台獨』分裂勢力勾連挑釁行徑」。台灣軍事專家揭仲也分析，解放軍這次演習是「要不時透過在台海周邊的高強度軍事示威製造緊張情勢，藉此提醒美國方面，如果不重視北京在兩岸問題上的立場，華盛頓與北京之間就不可能建立真正有效的『護欄』；同時嚇阻美國當局不要落實《2023年國防授權法》中涉台相關條款。」

也就是說，台海如今戰雲密佈、劍拔弩張，不斷升級和變化「台灣牌」玩法的美國，扮演的角色到底是「滅火者」還是「放火者」？這個問題恐怕值得身處危機邊緣的台灣深思熟慮。美國智庫台海兵推報告，結合美國賦予台灣的軍事「任務」來看，答案恐怕已不言而喻。

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