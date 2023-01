美國台海兵推慘烈　台灣淪「廢墟」近在眼前？

美國華府智庫「戰略與國際研究中心」(CSIS)1月9日發佈一份台海兵推報告,指出倘若中國大陸於2026年入侵台灣,戰況將極為慘烈,美軍恐陣亡3,200人,損失2航艦、10至20艘大型水面戰艦;解放軍估有1萬人陣亡,損失155架戰機、138艘大型船艦;而台灣軍隊則可能死傷3,500人,損失22艘巡防艦與4艘驅逐艦。報告結論指美日台「慘勝」,解放軍海軍「潰不成軍」(in shambles),受到台灣傳媒極大的關注和討論。



有前提條件之下的美日台「慘勝」

這份名為「下一場戰爭之第一戰」(The First Battle of the Next War)的兵推報告顯示,作者群進行了24次兵推,主要試圖回答北京入侵台灣是否會成功,以及代價為何這兩個基本問題。該報告設定了悲觀與樂觀等多重情境,儘管結論指出,在最有可能的「基本情境」中,解放軍將以失敗告終,但美方要贏得台海戰爭卻有以下四項前提條件:

1. 台灣必須抵抗,且地面部隊必須足以阻擋解放軍的灘頭陣地。

2. 不可能期待「烏克蘭模式」,美國必須在開戰前全面武裝台灣

3. 美國必須得以利用在日本的基地進行作戰。

4. 美國必須擁有遠程反艦導彈,以從遠處集中打擊解放軍海軍。

美國華府智庫「戰略與國際研究中心」1月9日發佈台海兵推報告《下一場戰爭之第一戰》。(報告封面截圖)

除此之外,該報告所得出的「慘勝」結論,還意味着假定日本參戰,即美、日、台聯合作戰。然而報告也表明,「整體而言美軍代價仍相當高昂,長遠來看,比戰敗的中國承受更多」,且美軍也有可能被拖垮,美國的全球地位將受損多年,而台灣的軍事和經濟則被摧毀。

事實上,在此之前,美國五角大廈曾在連續18次模擬中美台海衝突的兵棋推演中,完全無法避免解放軍佔領台灣。2019年美國國防部前副部長沃克(Robert Work)也曾根據五角大廈大型兵推結果,指稱如果美國選擇與中共交戰,不論作戰劇本為何,美軍都將落敗,「除非改變目前的計劃兵力及作戰構想」。而CSIS這份最新的兵推報告,就算給出了「慘勝」的結果,仍難以遮掩美方精英對中美台海衝突普遍瀰漫的悲觀主義深層心態。

民眾已能感受到台海局勢不容樂觀

看在台灣眼裏,「慘勝」兩字更是意味着怵目驚心。可以發現,政治意識形態偏向綠營的台灣媒體,以淡化的手法對該份報告進行報道,其用意或在於降低台灣民眾的心理衝擊。不過近期以來的現實態勢,台灣社會已經從心理到身體層面,都能感受到局勢不容樂觀,美國正推着台灣往戰爭煙硝靠近。

在美國的壓力下,民進黨政府宣佈延長兵役役期,已讓台灣年輕世代及其家長一夕發現,「原來我們離戰爭這麼近」。而美國急於把「護台神山」台積電人才和技術遷往當地,同樣讓台灣體會到,美國正完全為自己的利益在做戰爭準備。

美國總統拜登於2022年12月6日出席台積電在亞利桑那州新工廠的移機典禮,藉此機會強調其政策使就業市場成長,並且對於台積電擴大投資一事指出,此舉「有望改變遊戲規則」。(Facebook/美國在台協會 AIT)

此外,一個恐怕「禍延子孫」的憂慮也正在成形。日前拜登(Joe Biden)政府宣佈其任內第8度對台軍售,其中包括「火山車載佈雷系統」(Volcano anti-tank munition-laying systems)。據台防部說法,這套源於美國陸軍1980年代研發的快速自動化地雷佈放系統,10分鐘可在台灣海岸埋下1萬3,400顆地雷,「可有效減緩中共侵台時的登陸時間」。

不惜淪焦土 美國打造「台海地雷」

此項軍售案,既符合美國對台灣「不對稱作戰」的預想,也符合CSIS兵推報告的前提「殲敵於灘頭」,無疑是按着美國的戰略要求而佈局。對於一般台灣民眾來說,或許不明白美國售台武器的專業用意和內幕。但誠如台灣中央研究院院士朱雲漢語重心長地提出示警,在美國政府威逼下,從台積電赴美設廠,到強迫台灣恢復義務役、準備打巷戰,再到近日的1.8億美元軍售案,都能看出美國正準備將台灣「烏克蘭化」的戰略思維。他說:

邪惡的美國鷹派,打算把台灣的剩餘戰略利用價值,透支到極限。把台灣蹂躪成為廢墟後,北京即使拿下也只剩沉重包袱,至於台灣2,300萬人是否將陷入絕境,將失去戰後70年的現代化建設成果,美國毫不在乎。

朱雲漢特別警惕這一套火山車載佈雷系統,「不出一周,台灣將成為恐怖的噩夢禁地」。他呼籲,「我們必須要求蔡政府當局採取更嚴正的立場,確保台灣土地成為雷區禁地!」

美國國務院批准售台數套車載型陸上機動佈雷系統與相關設備。圖為M136「火山」車載佈雷系統。(DVIDS網站)

換句話說,美國已在着手實現動員台灣戰爭兵力,並規劃在台灣海岸佈放地雷,台灣不只在靠近戰爭,更是時代往後倒退的象徵。台灣要從現實發展與華府智庫報告看到的不應該只是「美國協防台灣」或是「美日台慘勝」,這絕對不該是台灣的自我安慰劑,而應該要看到美國為了遏制中國崛起與統一,不惜令台灣焦土遍野、淪為廢墟,也要把台灣打造了一顆巨大的「台海地雷」。

美國是台海「滅火者」或「放火者」

就在這份美國智庫「慘烈」報告出爐之際,解放軍東部戰區於1月8日在台島周邊海空域組織諸軍兵種聯合戰備警巡和實戰化演練。據台防部的資料,自8日上午6時至9日上午6時止,發現解放軍軍機57架次(其中28架次越過「台海中線」)、軍艦4艘次,媒體也用「三面圍台」、「全線突破」、「海峽中線被切成8段」等聳動用語加以形容。東部戰區還在9月晚間發佈「戰訓MV」《我的戰鷹繞着寶島飛》,片尾特意放大四句歌詞:「寶島遠離懷抱,易被外賊欺凌,今日長纓護島,伏虎驅狼保民」。

東部戰區發言人施毅大校和外交部發言人汪文斌接連回應,指演訓目的在於「堅決反擊外部勢力、『台獨』分裂勢力勾連挑釁行徑」。台灣軍事專家揭仲也分析,解放軍這次演習是「要不時透過在台海周邊的高強度軍事示威製造緊張情勢,藉此提醒美國方面,如果不重視北京在兩岸問題上的立場,華盛頓與北京之間就不可能建立真正有效的『護欄』;同時嚇阻美國當局不要落實《2023年國防授權法》中涉台相關條款。」

也就是說,台海如今戰雲密佈、劍拔弩張,不斷升級和變化「台灣牌」玩法的美國,扮演的角色到底是「滅火者」還是「放火者」?這個問題恐怕值得身處危機邊緣的台灣深思熟慮。美國智庫台海兵推報告,結合美國賦予台灣的軍事「任務」來看,答案恐怕已不言而喻。