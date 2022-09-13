台夫婦試BMW跑車拉上車行老闆 失控撞樹致2死 車速表停於140
撰文：聯合新聞網
出版：更新：
台灣桃園市八德區昨日（12日）晚間發生嚴重車禍，車行老闆伴夫妻上路試車，因不明原因失控撞上路樹，其中駕車的林姓男子及坐在副駕駛座的林姓老闆，經搶救仍雙雙不治，女子受傷但無恙；警方並未發現酒駕，正在釐清肇事原因中。
警方調查，31歲林姓男子9月12日晚上8時35分許偕同妻子至車行看車後試車，沿東勇北路往桃園方向行駛，因不明原因車身向右偏移，自撞路邊護欄及路樹，林男與副駕駛座林姓車行老闆（29歲）當場無生命跡象，經急救後仍宣告不治。
交通事故現場，可見時速表是停在時速140公里處：（按圖了解）
後座妻子方女全身多處擦挫傷、雙腿骨折，送醫治療中；警方對司機抽血檢測，無酒精反應，詳細肇事原因正在積極釐清。
現場閉路電視畫面及對向來車的行車記錄儀畫面也曝光，畫面中肇事BMW M3會車後，煞車燈閃了一下，隨後就大幅度向右方偏移，行車記錄儀也錄到「碰」一聲巨響，嚇壞對向車輛的司機。
相關文章：軒嵐諾吹斷鏽蝕交通燈 台灣43歲新手媽媽遭砸成重傷下半身癱瘓
+24
炫富女酒後駕跑車撞死人遭起訴 被踢爆誘騙台人到柬埔寨從事詐騙有片｜極驚險！5歲男童無視紅燈衝出馬路 差1秒遭大貨車撞上林志穎車禍｜台媒：肩膀手術完成「骨頭復位漂亮」 剩一大難關台女駕電單車遭追撞 路中心翻滾4圈「完美起身」追車震驚網民
延伸閱讀：
兒駕BMW自撞殞命「時速表停140公里」 父疑2因素釀禍：他技術不錯
【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】