台夫婦試BMW跑車拉上車行老闆 　失控撞樹致2死　車速表停於140

台灣桃園市八德區昨日（12日）晚間發生嚴重車禍，車行老闆伴夫妻上路試車，因不明原因失控撞上路樹，其中駕車的林姓男子及坐在副駕駛座的林姓老闆，經搶救仍雙雙不治，女子受傷但無恙；警方並未發現酒駕，正在釐清肇事原因中。



警方調查，31歲林姓男子9月12日晚上8時35分許偕同妻子至車行看車後試車，沿東勇北路往桃園方向行駛，因不明原因車身向右偏移，自撞路邊護欄及路樹，林男與副駕駛座林姓車行老闆（29歲）當場無生命跡象，經急救後仍宣告不治。

交通事故現場，可見時速表是停在時速140公里處：（按圖了解）

後座妻子方女全身多處擦挫傷、雙腿骨折，送醫治療中；警方對司機抽血檢測，無酒精反應，詳細肇事原因正在積極釐清。

現場閉路電視畫面及對向來車的行車記錄儀畫面也曝光，畫面中肇事BMW M3會車後，煞車燈閃了一下，隨後就大幅度向右方偏移，行車記錄儀也錄到「碰」一聲巨響，嚇壞對向車輛的司機。

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