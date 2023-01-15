高鐵復通｜鐵路迷繪列車圖「想送給員工」　未辦理簽注無法來香港

內地居民李同學今年讀高中一年級，他是列車愛好者，為了體驗1月15日廣州東通往香港西九龍的首趟列車，「我這次是到深圳北站就下車，因為還沒辦理簽注。期待下次能夠搭乘列車直接從廣州到香港西九龍。」他還向記者展示了自己手繪的列車G6551的圖，「想送給列車工作人員。」



李同學展示了自己手繪的列車G6551的圖。（《南方日報》）

內地市民傅先生買了今日廣州東通往香港西九龍的首趟列車，「我這次預計在香港玩1、2天。」他表示，無論是辦理相關簽注還是購買首趟列車票都非常方便，「計劃去香港故宮文化博物館參觀。」

香港居民敖女士在內地與香港兩地工作，此前因為疫情隔離政策，已經10個月沒有回香港了。她特地購買了高鐵香港段恢復運行後的第一趟列車，「今天就要回香港見家人了，非常開心，昨晚都沒有睡著。」

疫情前，敖女士幾乎每週都會往返內地與香港兩邊。「這次新開通了廣州東站出發的列車，真的方便很多，我在廣州就住在天河區，在香港就住在西九龍站附近。」敖女士還專門從內地買了公仔和衣服帶給家裏的小孩子。「期待之後能盡快取消配額，更加方便兩地居民往來。」敖女士說。

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