有錢任性！私家車直接開西安高鐵站月台接人　站方：一次600元

1月3日，有微博博主發布影片開著私家車上西安高鐵站站台接人，更稱「這就是排面!這就是實力!」，該影片引發兩極反應。有網民批評「有錢真的可以為所欲為？」，但亦有網民認為開特殊通道收費是市場行為，可以為車站提供額外收益，並沒有不妥。



內媒聯絡到西安站、西安北站，車站工作人員證實，確實提供讓車開到月台接人的服務，統一對外收費價格為600元（人民幣，下同）一次。



西安北站工作人員表示，開車進站式車站推出的優行服務，服務是合理合法，進出乘客仍需安檢，統一對外收費價格為600元一次，乘客資訊及進出車牌號須提前報備，不存在以權謀私的行為。

內媒引述相關人士介紹稱，此項VIP服務是正規流程形成，乘客可直接在站台接送家人朋友，在站台拉行李後通過專屬通道離開，更設定有休息廳。據了解，西安站、西安北站，目前均有該項服務。亦有網民表示，不少高鐵站都存在該服務，「這與機場的商務貴賓類似」。

不過，亦有網民提到2020年「女子開奔馳（平治）進故宮事件」，認為該安排就是「不合理的特權」，另有不少網民認為有安全隱患。

2020年「女子開奔馳（平治）進故宮事件」引發輿論抨擊。(資料圖片)

「女子開奔馳（平治）進故宮事件」發生在2020年1月17日，一名自稱中共「紅三代」的女網民因發布開着平治豪車進故宮「撒歡兒」的照片，引發社會輿論高度關注，民眾對於女子特權有不少質疑。故宮博物院院長王旭東因此發布道歉信，故宮博物院副院長和保衛處處長則停職檢查。

【PO相晒命】閉館日駕車入故宮 自稱紅三代空姐惹非議

網民點睇：

將特權凌駕於公眾安全之上。

拖貨的車能進去，就能開車進去，收費的還行吧，市場行為，至於說隱患，防範好也行。

就挺好的，畢竟鐵路票不能亂漲價，從其他方面創收入。

當年奔馳進故宮，是啥後續？

有錢能使鬼推磨。

