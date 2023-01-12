通關｜廣州鐵路：往香港高鐵今午開售　每日38.5對短途列車

因疫情停運近三年的廣深港高鐵福田至香港西九龍段計畫1月15日逐步恢復營運，香港西九龍站同步恢復辦理客運業務。中國鐵路今日（12日）上午9時也發布消息指，廣深港高鐵車票將於1月12日12時進行預售。



廣州鐵路客運部負責人稱，在恢復營運初期，鐵路部門將安排開行廣州、深圳地區往香港西九龍方向的跨境高鐵列車，日均開行高鐵動車組旅客列車38.5對。其中，香港西九龍站至廣州南站8對、至廣州東站6對、至深圳北站10.5對、至福田站14對。



該客運部負責人指出，下一步，鐵路部門還將根據客流情況，適時對跨境高鐵列車開行方案進行最佳化調整，持續推進跨境高鐵旅客運輸有序恢復。

中國鐵路指出，廣深港高鐵車票將於1月12日12時進行預售，旅客購買跨境車票，可通過12306.cn網站、車站售票窗口、代售點、自動售(取)票機等多種方式進行購票。

中國鐵路部門也提醒，通過12306.cn網站購票應不晚於開車前30分鐘，但發站為香港西九龍站的車票則應不晚於開車前45分鐘。

旅客若辦理退票、改簽應不晚於票面指定的日期、車次開車前30分鐘，發站為香港西九龍站的車票應不晚於45分鐘。跨境車票不辦理發到站變更，改簽後的車票不得退票。

防疫要求方面，與其他口岸相同，一般來往兩地的人士須持有48小時內的核酸檢測陰性結果報告。鐵路部門溫馨提示，請旅客按照疫情防控有關要求，在出行前提前做好相關準備，以免耽誤您的行程。

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