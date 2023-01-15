雷丁汽車創始人拍片舉報山東縣委書記：為政績逼其虛報產值近50億

綜合內媒《證券時報》及《第一財經》報道指，昨日（14日），內地電動汽車品牌雷丁汽車集團發布一封實名舉報信，雷丁汽車創始人李國欣實名舉報山東濰坊市昌樂縣現任縣委書記王驍，稱其為彰顯地方政績，逼迫雷丁汽車2022年虛報企業工業產值及銷售產值46.83億元（人民幣，下同）。

李國欣稱，自2022年3月起，王驍共逼迫雷丁汽車等當地大企業虛報企業工業產值和銷售產值數百億。

李國欣還在微博發布影片進行舉報，在網絡上引起熱議，一度登上微博熱搜。對於此事，山東省已介入調查。



李國欣在微博發布影片進行舉報（點圖放大）：

李國欣在舉報信稱，2022年雷丁汽車在當地共上報工業和銷售產值67.28億元，但公司實際財務數據為20.45億元，累計虛報了46.83億元。

李國欣在舉報信中表示，作為企業創始人既擔心得罪王驍，又擔心被列為「統計失信企業」後影響企業徵信，權衡利弊後萬般無奈只能按照要求上報數據。

此外，舉報信又提及一筆融資問題。在2022年，雷丁的資金鍊出現危機。同年11月，雷丁汽車宣布完成A輪融資，整體融資規模為32億元，由濰坊市濰城西部投資發展集團領投，山東省市國有資本、產業和民營資本跟投。資金將主要用於整車產品研發、營銷投入、渠道支持拓展、生產能力建設等與雷丁主營業務經營及拓展相關事宜。不過根據李國欣的舉報信稱，這筆融資並未如約到位。

山東成立聯合調查組進駐昌樂縣調查

14日晚間，濰坊市人民政府新聞辦公室發布消息稱，針對李國欣舉報濰坊市昌樂縣委主要負責人一事，山東省已成立省市有關部門組成的聯合調查組，進駐昌樂縣調查核實有關情況，依法依規處理。

雷丁汽車一度是中國低速電動汽車行業的龍頭企業，2016年至2018年，雷丁電動車連續三年蟬聯低速電動車銷量冠軍。

不過，雷丁汽車2019年初以14.6億元收購川汽野馬汽車100%股權，獲得了新能源車等生產資格並推出三款小型純電動車後，市場反響不好。從2021年12月起，雷丁就出現了拖延經銷商貨款的情況。

中國裁判文書網公佈的信息顯示，因買賣合同糾紛敗訴，雷丁汽車迄今已被多次裁定凍結資金。僅2022年11月，雷丁汽車曾被多個法院共計8次列為被執行人。