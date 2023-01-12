中國電動車銷量達40%大贏日本　胡錫進：中日力量已根本性逆轉

中國乘聯會1月10日發布2022年12月全國乘用車市場分析，資料顯示，2022年12月乘用車市場零售達到216.9萬輛，同比去年增長3.0%，12月零售較上月增長31.4%，這也是2008年以來最強的12月環比增速。



12月新能源乘用車市場創歷史新高，比亞迪純電動與插混雙驅動在新能源車保持領先地位；上汽、廣汽、東風、吉利、奇瑞和長城為代表的傳統車企在新能源板塊表現相當突出。



01專訪｜新能源車「下半場」開賽 中國品牌或重塑市場格局？

《智通財經》指出，在車購稅減半政策下，新能源車不僅沒有受到影響，反而持續走強。1到12月新能源乘用車批發649.8萬輛，同比增長96.3%。12月新能源乘用車零售銷量達到64.0萬輛，同比增長35.1%，環比增6.5%，1到12月保持趨勢性上升走勢。2022年1到12月新能源乘用車國內零售567.4萬輛，同比增長90.0%。

比亞迪智能駕駛車型在深圳進行道路測試。（網絡資源圖）

台媒《中時新聞網》此前引用研究公司MarkLines數據指出，2022年全球電動車銷量數據中，中國佔40%，美國30%，日本僅佔5%。報道指，汽車是日本的支柱產業之一，日系汽車在中國市場最高峰時，份額近30%，2022年11月份降至15.4%。而同時期，中國國產自主品牌的市場份額增至53.4%。

對此，官媒《環球時報》前總編輯胡錫進表示：「日本的GDP已經快30年沒有增長了，日本又是嚴重老齡化社會，整個國家看不到未來和希望，這樣的國家特別容易泛起極右思潮，仇外。他們不敢恨美國，因為美國大兵至今佔著日本，於是他們就反華，這一傾向又受到美國的充分鼓勵。」

上汽集團ER6電動車。（新華社）

胡錫進又稱，中國人對日思維恐怕要逐漸加以調整。他指出，中日力量格局已經根本性逆轉，日本試圖維持舊有的東亞地緣政治平衡，「我們需要逐漸動腦筋，怎麼把日本從『美國的走狗』變成『中國的小兄弟』。」

胡錫進強調，雖然不容易，但是中國對日思維不能停留在過去日強中弱的原點上，「我們需要看到變化，發現新的機遇」。