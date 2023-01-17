全國GDP 121萬億同比增長3%　中國人口近61年來首次負增長

1月17日上午10時，國新辦舉行新聞發布會，國家統計局局長康義介紹2022年國民經濟運行情況。

經初步核算，2022年全年國內生產總值（GDP）1210207億元，同比增長3%。

2022年末全國人口141175萬人，比去年末減少85萬人。《第一財經》報道，是中國人口自1962年以來首次出現負增長。



康義介紹，經初步核算，2022年全年國內生產總值1210207億元，按不變價格計算，比上年增長3.0%。

分產業看，第一產業增加值88345億元，比上年增長4.1%；第二產業增加值483164億元，增長3.8%；第三產業增加值638698億元，增長2.3%。分季度看，一季度國內生產總值同比增長4.8%，二季度增長0.4%，三季度增長3.9%，四季度增長2.9%。從環比看，四季度國內生產總值與三季度持平。

全年糧食增產，畜牧業生產穩定增長

全年全國糧食總產量68653萬噸，比上年增加368萬噸，增長0.5%。以品種分類，稻穀產量20849萬噸，下降2.0%；小麥產量13772萬噸，增長0.6%；玉米產量27720萬噸，增長1.7%；大豆產量2028萬噸，增長23.7%。油料產量3653萬噸，增長1.1%。

全年豬牛羊禽肉產量9227萬噸，比上年增長3.8%；其中，豬肉產量5541萬噸，增長4.6%；牛肉產量718萬噸，增長3.0%；羊肉產量525萬噸，增長2.0%；禽肉產量2443萬噸，增長2.6%。牛奶產量3932萬噸，增長6.8%；禽蛋產量3456萬噸，增長1.4%。年末生豬存欄45256萬頭，增長0.7%；全年生豬出欄69995萬頭，增長4.3%。

國家統計局局長康義。（01直播截圖）

工業生產持續發展

全年全國規模以上工業增加值比上年增長3.6%。採礦業增加值增長7.3%，製造業增長3.0%，電力、熱力、燃氣及水生產和供應業增長5.0%。

高技術製造業、裝備製造業增加值分別增長7.4%、5.6%，增速分別比規模以上工業快3.8、2.0個百分點。分經濟類型看，國有控股企業增加值增長3.3%；股份制企業增長4.8%，外商及港澳台商投資企業下降1.0%；私營企業增長2.9%。

以產品分類，新能源汽車、移動通信基站設備、工業控制計算機及系統產量分別增長97.5%、16.3%、15.0%。 12月份，規模以上工業增加值同比增長1.3%，環比增長0.06%。 1-11月份，全國規模以上工業企業實現利潤總額77180億元，同比下降3.6%。

服務業保持恢復

全年服務業增加值同比增長2.3%。其中，信息傳輸、軟件和信息技術服務業，金融業增加值分別增長9.1%、5.6%。

12月份，服務業生產指數同比下降0.8%，降幅比上月收窄1.1個百分點。 1-11月份，規模以上服務業企業營業收入同比增長3.9%。其中，信息傳輸、軟件和信息技術服務業，科學研究和技術服務業，衛生和社會工作企業營業收入分別增長8.3%、8.3%、8.1%。

市場銷售規模基本穩定

全年社會消費品零售總額439733億元，比上年下降0.2%。按經營單位所在地分，城鎮消費品零售額380448億元，下降0.3%；鄉村消費品零售額59285億元，與上年持平。按消費類型分，商品零售395792億元，增長0.5%；餐飲收入43941億元，下降6.3%。

基本生活消費穩定增長，限額以上單位糧油食品類、飲料類商品零售額比上年分別增長8.7%、5.3%。全國網上零售額137853億元，比上年增長4.0%。其中，實物商品網上零售額119642億元，增長6.2%，佔社會消費品零售總額的比重為27.2%。 12月份，社會消費品零售總額同比下降1.8%，降幅比上月收窄4.1個百分點；環比下降0.14%。

國家統計局新聞發言人、國民經濟綜合統計司司長付凌暉。（01直播截圖）

高技術產業投資增勢較好

全年全國固定資產投資（不含農戶）572138億元，比上年增長5.1%。

基礎設施投資增長9.4%，製造業投資增長9.1%，房地產開發投資下降10.0%。全國商品房銷售面積135837萬平方米，下降24.3%；商品房銷售額133308億元，下降26.7%。分產業看，第一產業投資增長0.2%，第二產業投資增長10.3%，第三產業投資增長3.0%。民間投資增長0.9%。高技術產業投資增長18.9%，快於全部投資13.8個百分點。其中，高技術製造業、高技術服務業投資分別增長22.2%、12.1%。

高技術製造業中，醫療儀器設備及儀器儀表製造業、電子及通信設備製造業投資分別增長27.6%、27.2%；高技術服務業中，科技成果轉化服務業、研發設計服務業投資分別增長26.4%、19.8%。社會領域投資增長10.9%，其中衛生、教育投資分別增長27.3%、5.4%。 12月份，固定資產投資（不含農戶）環比增長0.49%。

貨物進出口增長快

全年貨物進出口總額420678億元，比上年增長7.7%。其中，出口239654億元，增長10.5%；進口181024億元，增長4.3%。進出口相抵，貿易順差58630億元。

一般貿易進出口增長11.5%，佔進出口總額的比重為63.7%，比上年提高2.2個百分點。民營企業進出口增長12.9%，佔進出口總額的比重為50.9%，比上年提高2.3個百分點。機電產品進出口增長2.5%，佔進出口總額的比重為49.1%。

12月份，貨物進出口總額37713億元，同比增長0.6%。其中，出口21607億元，下降0.5%；進口16106億元，增長2.2%。

居民消費價格上漲

全年居民消費價格（CPI）比上年上漲2.0%。其中，食品煙酒價格上漲2.4%，衣著價格上漲0.5%，居住價格上漲0.7%，生活用品及服務價格上漲1.2%，交通通信價格上漲5.2%，教育文化娛樂價格上漲1.8%，醫療保健價格上漲0.6%，其他用品及服務價格上漲1.6%。

在食品煙酒價格中，豬肉價格下降6.8%，糧食價格上漲2.8%，鮮菜價格上漲2.8%，鮮果價格上漲12.9%。扣除食品和能源價格後的核心CPI上漲0.9%。 12月份，居民消費價格同比上漲1.8%，環比持平。

全年工業生產者出廠價格比上年上漲4.1%；12月份同比下降0.7%，環比下降0.5%。全年工業生產者購進價格比上年上漲6.1%；12月份同比上漲0.3%，環比下降0.4%。

雲南昆明市中心的「網紅夜市」南強街巷夜經濟升溫。2023年1月11日，市民在南強街巷挑選特色小吃。（新華社）

城鎮調查失業率回落

全年城鎮新增就業1206萬人。12月份，全國城鎮調查失業率為5.5%，比上月下降0.2個百分點。本地戶籍勞動力調查失業率為5.4%；外來戶籍勞動力調查失業率為5.7%，其中外來農業戶籍勞動力調查失業率為5.4%。

16-24歲勞動力調查失業率為16.7%，比上月下降0.4個百分點；25-59歲勞動力調查失業率為4.8%，比上月下降0.2個百分點。

31個大城市城鎮調查失業率為6.1%，比上月下降0.6個百分點。全國企業就業人員周平均工作時間為47.9小時。

全年農民工總量29562萬人，比上年增加311萬人，增長1.1%。其中，本地農民工12372萬人，增長2.4%；外出農民工17190萬人，增長0.1%。農民工月均收入水平4615元，比上年增長4.1%。

居民收入增長與經濟增長基本同步

全年全國居民人均可支配收入36883元，比上年名義增長5.0%，扣除價格因素實際增長2.9%，與經濟增長基本同步。

按常住地分，城鎮居民人均可支配收入49283元，比上年名義增長3.9%，扣除價格因素實際增長1.9%；農村居民人均可支配收入20133元，比上年名義增長6.3%，扣除價格因素實際增長4.2%。全國居民人均可支配收入中位數31370元，比上年名義增長4.7%。

按全國居民五等份收入分組，低收入組人均可支配收入8601元，中間偏下收入組19303元，中間收入組30598元，中間偏上收入組47397元，高收入組90116元。全年全國居民人均消費支出24538元，比上年名義增長1.8%，扣除價格因素實際下降0.2%。

中國人口總量減少。圖為醫護人員在給患兒進行發育支持護理，訓練握持反射。

人口總量減少

年末全國人口（包括31個省、自治區、直轄市和現役軍人的人口，不包括居住在31個省、自治區、直轄市的港澳台居民和外籍人員）141175萬人，比上年末減少85萬人。

全年出生人口956萬人，人口出生率為6.77‰；死亡人口1041萬人，人口死亡率為7.37‰；人口自然增長率為-0.60‰。從性別構成看，男性人口72206萬人，女性人口68969萬人，總人口性別比為104.69（以女性為100）。

從年齡構成看，16-59歲的勞動年齡人口87556萬人，佔全國人口的比重為62.0%；60歲及以上人口28004萬人，佔全國人口的19.8%，其中65歲及以上人口20978萬人，佔全國人口的14.9%。

從城鄉構成看，城鎮常住人口92071萬人，比上年末增加646萬人；鄉村常住人口49104萬人，減少731萬人；城鎮人口占全國人口比重（城鎮化率）為65.22%，比上年末提高0.50個百分點。