「中國房地產之父」孟曉蘇：百姓拿出三分一存款買樓　經濟就恢復

疫情導致內地經濟和房地產市場疲弱，號稱中國房地產之父、中房集團原董事長孟曉蘇8日（周日）在第三屆南方財富峰會上表示，2022年中國老百姓存款增加了15萬億（人民幣，下同），如果拿出三分之一的存款買樓和裝修，中國經濟就能恢復。相關言論惹起爭議。



孟曉蘇表示，2022年中國老百姓存款增加了15萬億人民幣，如果拿出三分之一的存款買樓和裝修，中國經濟就能恢復。相關言論惹起爭議。（影片截圖）

網民熱議：

「我1/3存款夠買房，還用你勸。」

「三分之一夠買廁所嗎？」

「目前很多中國專家的最大問題，就是脫離群眾太久了！」

「建議國家幫還三分之一房貸，大家就敢花錢了。」

「何不食肉糜？靠房子拉動的經濟真的沒毛病嗎？」



對於這番言論惹起爭議，孟曉蘇回應稱，2022年中國房屋銷售額從2021年的18.2萬億元急跌到13.4萬億元，減少了將近5萬億元，他說「拿出5萬億來買房」的幾句話，指的就是丟掉的5萬億元住房銷售額。

孟曉蘇稱，有人質疑說「低收入家庭沒錢了，拿甚麼買房」，其實他們並沒有說錯。他表示：「我從來不認為逼低收入家庭去購買商品房是正確的。我反覆強調，要給低收入家庭、新市民與青年人家庭提供保障房，而不是只能去買商品房」。

中國樓市調控的主基調未變，依然堅持「房住不炒」。（新華社）

內媒《極目新聞》發表評論文章稱，「有業內人士估計，2022年全國新建商品房成交量或降至約14億平方米、銷售額預期下滑至約14萬億元。這5萬億元，相當於超過了去年全年成交金額的三分之一，那可是大爆發了。市場有這麼大的需求嗎？市場能承受這麼劇烈的波動嗎？這要是加上貸款的金額，只怕是更嚇人了」。

評論文章稱，住房這麼大的支出，對每個家庭來說，一是需要有這個財力，二是也要有實際住房的需求。如果排除炒樓，行業經過這麼多年的高速發展，市場不太可能有這麼大的容量。

評論文章稱，近年來，內地網上就出現了「建議專家不要建議」的呼聲，就是他們的一些觀點和建議，嚴重脫離大眾感受，不接地氣讓人反感。

評論文章批評，孟曉蘇「為房地產發展鼓與呼，沒甚麼問題，但也要有真知灼見才是，提出的建議也該對行業有參考價值」。文章又批評，孟曉蘇也是一位學者，「發表這樣的無事實依據、赤裸裸為房地產站台的觀點，顯得不夠嚴謹」。