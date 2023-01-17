習近平與黨外人士座談：堅持中共領導是多黨合作的根本政治基礎

中共中央總書記、國家主席、中央軍委主席習近平16日（周一）在人民大會堂同各民主黨派中央、全國工商聯負責人和無黨派人士代表座談並共迎新春。

習近平表示，堅持中國共產黨領導，始終同中國共產黨同心同德、團結奮鬥，是多黨合作的根本政治基礎。



習近平在座談會上稱，2023年是學習貫徹中共二十大精神的開局之年，希望和挑戰並存。希望大家全面學習貫徹中共二十大精神，以更加奮發有為的精神狀態履職盡責，在凝心聚力、服務大局上發揮更大作用，動員激勵廣大成員和所聯繫群眾為推進中國式現代化而團結奮鬥。

習近平稱， 堅持中國共產黨領導，始終同中國共產黨同心同德、團結奮鬥，是多黨合作的根本政治基礎。各民主黨派中央新一屆領導班子第一位的政治責任，就是傳承政治薪火、深化政治共識，始終保持同心同德、團結奮鬥的政治本色。

習近平稱，希望大家把學習貫徹中共二十大精神作為深化政治交接的重要內容，加強思想政治引領，引導廣大成員和所聯繫群眾增強「四個意識」、堅定「四個自信」、做到「兩個維護」，把思想和行動統一到中共二十大作出的重大決策部署上來。

習近平又稱， 發揮好中國新型政黨制度的政治優勢，需要各民主黨派加強自身建設，不斷提高政治把握能力、參政議政能力、組織領導能力、合作共事能力和解決自身問題能力。