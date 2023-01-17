內地送檢Paxlovid仿製藥9成假　部分以澱粉或碳酸鈣代替有效成分

輝瑞新冠口服藥Paxlovid（帕克斯洛維德，內地稱奈瑪特韋片、利托那韋片）在內地一藥難求，不少民眾轉而尋求來自印度、老撾等地的仿製版Paxlovid。

上海市網信辦和解放日報社主辦的「上海闢謠平台」16日發文稱，Paxlovid仿製藥的售價已漲至原價五六倍，一盒要3000元人民幣左右。更讓人擔憂的是市面上仿製藥中假貨充斥，上海一家檢測機構稱，目前送檢的仿製藥中9成均為假藥。



在內地，目前市面上流通仿製版Paxlovid來自印度、柬埔寨、老撾等地，其中最為暢銷的則為綠色包裝的Primovir以及藍色包裝的Paxista，均為印度生產，也為大眾所簡稱為「綠盒」與「藍盒」版本。

Paxlovid是由利托那韋（Ritonavir）和奈瑪特韋（Nirmatrelvir）組成的複合藥，其中抑制病毒增殖的有效成分為奈瑪特韋，利托那韋則是輔助成分。而內地銷售的仿製藥中，不少並無奈瑪特韋成分。

據《解放日報》報道，上海檢測機構「新泊地」稱，實驗室自去年12月上旬起就不斷收到全國各地寄來的送檢樣品，高峰時一天有近200份樣品寄來送檢。早期的檢測結果顯示，送檢的仿製藥中基本含有奈瑪特韋。但此後，隨著個人送檢的仿製藥越來越多，不含奈瑪特韋的檢測結果也越來越多。

9成送檢Paxlovid仿製藥檢測不出奈瑪特韋

新泊地負責人稱，「目前基本9成送檢的Paxlovid仿製藥都檢測不出奈瑪特韋，也就是假的仿製藥」。

新泊地的檢測人員又稱，相對而言，送檢的綠盒仿製藥中不含奈瑪特韋的比例居高；部分假藥代替奈瑪特韋的成分是奧司他韋（Oseltamivir，抗流感藥物的主要成分），部分甚至只是以澱粉或碳酸鈣（俗稱石灰）代替奈瑪特韋。

《解放日報》的報道還稱，記者現場仔細比對了真假仿製藥，包裝看起來一模一樣無從分辨。