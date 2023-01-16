愛滋藥物治新冠　非大號流感而是「小號愛滋」？　內地專家回應

國家衛健委和國家中醫藥管理局在1月6日發布的《新型冠狀病毒感染診療方案（試行第十版）》中寫明，將阿茲夫定，Paxlovid（奈瑪特韋片/利托那韋片）等藥物納入抗病毒治療。

由於阿茲夫定在獲批治療新冠前，是一款治療愛滋病的藥物。因此內地網絡流傳出，「新冠不是大號流感，而是小號愛滋病（HIV）」的說法。

據《健康時報》報道，上海交通大學醫學院附屬瑞金醫院副院長趙任解釋，「Omicron BA2只是有類似愛滋病的功能。」



趙任介紹，Omicron BA2這種新冠病毒有2個功能，一是類似SARS的功能，還有一個是類似愛滋病的功能，對免疫力有明顯抑制作用。「所以這部分病人在發病期間，在高峰的時候，淋巴細胞計數是非常低下的，而且淋巴細胞計數跟他的預後是呈密切相關的。」

上海交通大學醫學院附屬瑞金醫院副院長趙任。（健康時報）

報道稱，愛滋病毒不是冠狀病毒，與其他疾病不同在於其攻擊人體免疫系統，若不及時治療感染者在疾病晚期易並發各種嚴重感染及惡性腫瘤。而新冠最先侵犯的是呼吸系統，會出現乾咳、咽痛等症狀，但不會如愛滋病一樣破壞人體免疫系統；痊癒後也不易導致感染其他疾病，新冠是可被治愈的。

且二者在傳播途徑、治療方案上均完全不同；愛滋病毒為性傳播，母嬰傳播和血液傳播，但新冠主要感染途徑為呼吸道傳播。目前愛滋病還無法根治，沒有一種有效的藥物能夠徹底殺死它。而新冠是完全可以被治愈，無基礎疾病、免疫功能正常的人群，在服用退燒藥、感冒藥，或者新冠藥物治療後即可痊愈。

但阿茲夫定、Paxlovid中的利托那韋（Ritonavir）都是用來治療愛滋病的藥物，為何可以用來治療新冠？據北京醫院藥學部副主任張亞同介紹，兩種病毒同屬RNA病毒，以RNA作為遺傳物質，所以部分治療愛滋病的藥物與治療新冠的靶點相同。

張亞同表示，抗新冠藥物可歸為「阻止病毒和宿主細胞結合」和「阻止新病毒在宿主細胞內產生」兩種，如3CL和RdRp。而Paxlovid使用的就是3CL，其作用機理便是通過抑制3CL蛋白酶的作用，阻止病毒後續的複製活動。