百元賤賣無人問津　北京撤走街頭廢棄核酸亭　民眾建議改造再利用

隨著內地取消核酸強檢、新冠降為「乙類乙管」，許多核酸檢測亭被閒置荒廢在街頭。近期北京開始撤掉這些「歷史遺物」，但耗費大量財力物力生產的核酸亭要何去何從成為民眾關心問題。

據《北京日報》報道，北京市民建議將檢測亭改造再利用，最多人支持將其改為環衛工人臨時休息崗亭。



昨日（15日）晚，有北京市民拍下卡車正將核酸亭運走的畫面。東城區佔道的核酸亭被撤走；西城區小區廣場也空出位置；朝陽區閒置半年的核酸亭也終於消失，北京街道、小區中閒置的核酸亭正在逐漸減少。

但由於部分核酸亭涉及多產權單位，難以快速撤走。因此有市民建議，將核酸亭改造再利用。譬如市民建議將核酸亭改為小區保安崗亭，或志願者服務崗亭。在眾多建議中，支持改為環衛工人休息崗亭的數量最多。有市民表示，「他們怪不容易的，冬天外面那麼冷，要是設幾個崗亭，讓環衛工人掃幾條街就有個能歇腳、能喝熱水的地方，不是挺好的麼。」

江西等省市曾將核酸亭改造為臨時發熱診療站、藥房，以緩解新冠高峰期醫療資源擠兌。但隨著城市醫療情況逐漸恢復正常，核酸亭再遭棄用。

有商家在內地二手平台「閒魚」上掛出閒置的核酸亭，有簡易結構的，也有自帶正壓系統的，價格在百元至上萬元不等。據《南方周末》報道，有檢測機構採購核酸亭的價格約2.8萬人民幣一個，但現在價格折半都無人問津。

核酸亭在二手APP「閒魚」以百元至萬元價格出售。（閒魚）

除了環衛工人休息崗亭，網民亦給出許多建議，希望各地都能善用資源杜絕浪費：

「拿來做街頭廁所多好。​」

「同意改造為便民醫護站，配備AED，宣傳普及急救知識。」

「改成流浪貓房，那兩個孔，貓進入方便。」

「改造一下當個臨時休息亭、母嬰室也行。」

「其實用它能做的事情多了，到不了用不上浪費的份上！」

「撤走再銷毀又是一筆開銷，多少錢一個買來的？多少錢一個收走的？」

「想當初這東西賣到四萬一個吧，這錢被誰賺去了？」

