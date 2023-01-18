廣州：新冠人群感染率超過85%　暫未發現XBB本土感染者

廣州市今日（18日）召開新聞發布會公布，從監測情況看，近期當地新冠病毒感染疫情已進入流行尾期，當地人群感染超過85%，另暫未在本土感染者中檢測出XBB毒株。



廣州市今日召開新聞發布會公布當地人群感染超過85%。（央廣網）

據廣州市衛生健康委副主任、新聞發言人張屹介紹，1月8日國家實施「乙類乙管」後，市衛健委同海關、市場監管、農業等多部門，全面開展入境和本土病例監測、症狀和病原學哨點監測、病毒變異監測、人群抗體水平監測、污水監測和藥物銷量監測等，定期對上述多源數據整合分析，及時掌握社會人群感染情況及疫情發展態勢等。從監測情況看，疫情已進入流行尾期，醫療機構門急診、發熱門診已基本恢復到正常診療水平。至於流行毒株仍為Omicron BA.5.2，本土暫未檢出XBB毒株。

就春節假期間的醫療救治和服務工作，張介紹，當地120急救指揮系統保持24小時應急值守，對急危重患者優先調度、快速出車，每日用於保障院前救護車的運力不低於200輛，確保系統運作順暢、運力充足。全市188家二級以上醫療機構發熱門診、急診24小時開診，保障市民看病就醫需求。同時，成立了醫療救治多學科專家組和重症機動醫療隊，全力保障重症患者救治。

當局又為基層醫療衛生機構配備了14142個指氧儀和一批制氧機，發放退燒類、止咳類藥物，確保對症治療藥物可用量始終保持在2星期以上。全市190個社區衛生服務中心、鄉（鎮）衛生院發熱診室和門急診照常開診，為社區居民提供就近診療服務，並共開設215個「便民核酸採樣服務點」，以滿足部分市民查驗核酸檢測需求。