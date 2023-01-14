通關｜春節走訪兩大最美水上花市！廣州花船繽紛　佛山燈火上央視

「北有廟會、南有花市」！春節過大年，廣東人傳統必會逛花市買鮮花，期望新一年能夠花開富貴。嶺南水上花市已有百年歷史，是全國特有的過年傳統。廣州和佛山的水上花市，規模是大灣區最大的，與家人一同觀賞五彩繽紛的水上花海，吸一口新春年花的香氣，體驗不一樣的水上買花樂趣。



花洲古渡 嶺南水上花市700年歷史

嶺南水上花市已有百年歷史，是全國特有的過年傳統。廣州有句話：「未行過花街不算過年」。行花街亦即行花市，是廣東傳統的春節習俗，早在清代已開始發展起來，而以廣州的花市最繁盛。

「花洲古渡」是廣州水上花市迎春節最早的樣式，2007年廣州迎春花市為省級非物質文化遺產，是嶺南乃至全國的特有的春節習俗。圖為廣州荔枝灣荔灣湖水上花市。（視覺中國）

廣州有句話：「未行過花街不算過年」。行花街亦即行花市，是廣東傳統的春節習俗，早在清代已開始發展起來，而以廣州的花市最繁盛。光緒年間《羊城竹枝詞》就有「羊城世界本花花，更買鮮花度歲華」。

廣州花市有較深的歷史與民俗淵源，最早是由民間自發的花卉種植，清代中、晚期形成迎春花市，是廣府人民群眾的春節習俗，趁墟趁花市是除夕的指定動作。

而最早的花市，又與水有關。廣州海珠區曉港公園內，有一塊名為「花洲古渡」的古牌坊。如果時間倒流七百年黎明時分來到此地的話，便會聞到碼頭上陣陣花香，這個花渡頭就是廣州迎春花市的源起之地。

廣州永慶坊水上花市 繽紛花船排列美如畫

嶺南水上花市已有百年歷史，是全國特有的過年傳統。廣州有句話：「未行過花街不算過年」。行花街亦即行花市，是廣東傳統的春節習俗，早在清代已開始發展起來，而以廣州的花市最繁盛。

廣州的水上花市設在永慶坊永慶碼頭，是春節新網紅打卡熱點。 （微信＠廣州市荔灣區文旅荔灣)

今天的水上花市，就以廣州荔灣西關最有名。廣州西關荔灣湖、荔枝灣涌一帶的水上花市每年都是最具人氣的，諺語有說：「除夕西關睇花市，元宵節四牌樓睇花燈。」，已經成為春節重要文化民俗活動之一。

今年（2023年）春節的水上花市，選址就在西關網紅打卡地——永慶坊旅游區永慶碼頭，舉辦時間為2023年1月18日（年廿七）至20日 （年廿九）。去年因為疫情關係，在永慶坊的水上花市以線上線下結合的方式進行，展示一連串的慶祝活動，放滿了各式賀年鮮花和盆栽的花船在碼頭一字排開擺賣，賣花人與買花者在碼頭叫賣叫買，獨具特色。花船還會在水上巡遊，穿梭於永慶坊水邊，七彩繽紛的花卉令人心曠神怡。

晚間永慶坊亮起的燈光落於水面，渡頭上花船金光燦爛，充滿詩情畫意。

水上花市建水中「桃花島」成亮點

嶺南水上花市已有百年歷史，是全國特有的過年傳統。廣州永慶坊的水上花市，是新一代春節網紅打卡的景點。

廣州永慶坊辦水上花市外，還有傳統陸地上的花市，還伴以不同的表演節目，令永慶坊成為新一代春節的熱門打卡地。（視覺中國）

除了水上花市外，永慶坊也有大型的陸上花市，而在碼頭旁邊也會搭建舞台進行各項表演及新春市集，令水上花市成為春節重要文化民俗活動。今年在荔灣湖公將打造桃花花海和水上舞台「桃花島」，設置漫步桃花徑，穿過桃花橋便登上桃花島，還有有6米高的「桃樹王」，沉浸在桃花的浪漫世界中。

因為水上花市，荔灣湖會以玫瑰和桃樹制作成「I Love YOU兔」造型的水上浮花，由999朵玫瑰打造的大型浮花與水上舞台「桃花島」相呼應。廣州水上花市詳情

佛山水上花市登央視 情濃橋燈光秀浪漫滿天

嶺南水上花市已有百年歷史，是全國特有的過年傳統。佛山里水鎮水上花市連續兩年登上央視，成為火紅的春節習俗。

佛山里水鎮水上花市的開幕式美侖美奐，連續兩年登上央視，令嶺南的水上花市一下子成為火紅的春節習俗。圖為2020年佛山里水鎮水上花市開幕式。（佛山市委宣傳部）

另一個極富嶺南特色的大型水上花市，就是佛山南海里水鎮的水上花市。今年的水上花市定於1月14（年廿四）至1月20日（年廿九），於里水鎮夢里水鄉景區舉行。

嶺南水上花市已有百年歷史，是全國特有的過年傳統。佛山里水鎮水上花市連續兩年登上央視，成為火紅的春節習俗。

佛山的水上花市，極富色彩美，與歌舞表演、文化活動一起已打造成為佛山春節的重點活動，吸引遊客前來觀看。（佛山市委宣傳部）

相比廣州，佛山的水上花市歷史只有數年，但聲名遠播，疫情前曾兩次登上央視重點節目《朝聞天下》，播出里水鎮水上花市的開幕式場面。開幕式展示在夜幕下河兩岸陳列整齊的水上花舟在水中蕩漾，布置得美輪美奐的花船畫舫在里水鎮「情濃橋」下穿梭，橋兩旁利用科技上演水舞燈光秀，橋上人聲沸騰，節日氣氛令人陶醉。佛山水上花市的詳情

疫情下，佛山花市去年暫停了，今年重開，活動還歷時六天，肯定會有更精彩的活動。配合水上花市，今年設有裝飾展示、打卡點設置、氛圍營造、攤位設置等，讓大家沉浸式體驗里水鎮水上花市的新春氣氛。本文獲「當代中國」授權刊出，歡迎關注：https://www.ourchinastory.com/

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