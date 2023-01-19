西藏隧道口雪崩至少8死　多車被埋有人失蹤　救援者：車被雪壓扁

西藏林芝市一處公路隧道出口處在周二（17日）晚上發生雪崩，已造成8人遇難，仍有失蹤人員等待搜救，救援單位正進一步搜救中。



西藏林芝市一處公路隧道出口處在周二（17日）晚上發生雪崩，已造成8人遇難。（央視）

新華社指，1月17日晚上7時50分許，林芝市墨脫縣公安局接群眾報警稱：米林縣派鎮至墨脫公路多雄拉隧道出口（墨脫方向）發生雪崩，致人員和車輛被困。

內媒《新京報》報道指，現場救援人員表示，雪崩現場多輛車輛被掩埋，有人因失溫缺氧遇難，仍有失蹤人員等待搜救。

一位墨脫縣政府負責人表示，雪崩發生後，他與救援人員一同趕往現場，「我們一路走上去，一路排查，將陸續發現的傷員送往醫院。我們共發現53名倖存者，有肋骨骨折的、凍僵的，其中5名傷情較重」。

這名負責人又表示，「截至目前，已發現8具屍體，其中3名是從一輛被埋在雪下的越野車裏找到的。我們用破拆工具強行拆開車子，裏面的3個人全都凍僵了，失去了生命體徵」。

事發的米林縣派鎮至墨脫公路多雄拉隧道出口段。（網絡圖片）

「有些車被雪壓扁」

一名米林縣派鎮派村村民曾參與救援，他形容，「現場雪很厚，看不到車子，只能憑車燈閃爍的地方判斷位置，有些車被雪壓扁，很多人已經棄車逃走了」。

該村民又表示，往年雪崩主要發生在三四月份，這一次雪崩來得很突然，又指事發路段距離派村十多公里，「這是通往墨脫縣唯二的公路，路上有返鄉的人，也有做生意的人，多是藏族人」。

當局要求盡快核準人數

截至18日傍晚，應急救援指揮部共投入專業救援力量246人，以及各類車輛70多輛、大型機械10台等，共開挖救援通道350多米。

應急管理部已派出工作組赴西藏指導地方做好災害應對處置工作。部長王祥喜要求全力以赴開展救援，盡快核準人數和被埋車輛情況。