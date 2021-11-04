內地菜價上漲　農業農村部：涉天災等多重因素、全國供應總量充足

內地近期蔬菜價格普遍上漲，甚至「蔬菜比豬肉貴」的討論甚囂塵上。農業農村部周四（4日）舉行新聞發布會，會上表示，菜價上漲為多重因素所致，目前全國蔬菜供應總量充足。



農業農村部監測數據顯示，市場需求大的28種蔬菜，10月批發均價為每公斤5.25元（人民幣．下同），環比漲16.7%，同比高11.7%，漲幅均大於常年同期。當中菠菜、黃瓜等葉類、茄果類菜上漲明顯，月均價同比漲逾50%。

對於菜價上漲，當局根據調度分析和各地反映，發現有多方面原因。首先是災害性天氣導致上市量有所減少，北方地區自9月以來遭遇多年不遇的秋汛和洪澇災害，造成農田過濕，蔬菜受災逾200萬畝，同時持續的低溫寡照導致光合作用下降，生長發育受阻，甚至落花落果。據中國蔬菜協會調度，9月以來全國蔬菜產量1.1億噸，較常年同期減逾200萬噸。

然後是今年來，化肥、農藥等農資價格持續上漲，抬高蔬菜生產成本，如設施蔬菜方面，僅化肥價格上漲一項，折算到每斤成本，黃瓜增加0.2元、菠菜增加0.4元。再者，由於北方蔬菜受災導致茬口銜接不暢，部分品種跨區調運增多、運輸距離拉長，加上汽油、柴油價格上漲令運輸成本明顯增加，而且部分北方設施蔬菜主產省份電力供應不足亦影響蔬菜集約化育苗和工廠化生產。最後，個別地區新冠肺炎疫情點狀散發，亦令產銷銜接難度增加。

農業農村部市場與信息化司司長唐珂強調，全國蔬菜生產總體在全年及當前包括往後「兩節」期間正常，災害影響是局部性、階段性的，只有部分品種受影響；除菠菜、油菜、生菜、芹菜等葉菜類因災略有減產外，其他主要品種面積和產量都略有增加。