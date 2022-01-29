雲南「世外桃源」雨崩村發生雪崩　有遊客逃生時拍攝記錄

雲南雨崩村近日發生雪崩，現場積雪迅速瀰漫猶如巨雲般，有遊客在逃生過程中用手機記錄下震撼場面。



據《環球時報》報道，周三（26日），位於迪慶藏族自治州德欽縣的雨崩村發生雪崩災害。雪崩發生時，有遊客一邊跑一邊記錄下事發畫面。

據現場畫面顯示，一名手持自拍桿的男子正朝雪崩地點的反方向奔跑，並大喊「雪崩啦」，其身後還有另外一名男子緊隨。同時，雪山上傳來巨響，積雪迅速瀰漫將周圍樹木掩埋。畫面中，還有兩名女遊客身上滿布積雪坐在地上。

雲南雨崩村近日發生雪崩，現場積雪迅速瀰漫猶如巨雲般，有遊客在逃生過程中用手機記錄下震撼場面。（視頻畫面）

雲南雨崩村近日發生雪崩，現場積雪迅速瀰漫猶如巨雲般，有遊客在逃生過程中用手機記錄下震撼場面。（視頻畫面）

網民評論：

「大自然的力量好可怕」。



「真有那麽多不怕死的神人」。



「看著很美，其實是死神來了」。



「雪崩時，沒有一片雪花是無辜的」。



「沒有人員傷亡就好，過年了大家都要安全回家」。



德欽縣委宣傳部事後證實，視頻內容發生於德欽縣，但雪崩規模較小，未造成人員傷亡和旅遊基礎設施受損。此外，雨崩村亦因雨雪天氣，自周四（27日）起臨時停運進山客運車輛，以及關閉景區內步行線路。

雨崩村位於「藏區八大神山」之一的梅里雪山東麓，海拔3000米。（視覺中國）

有雨崩村工作人員介紹指，由於當地近期雪比較大，一點小的雪崩就會引起比較大的氣浪，容易造成視覺錯覺。事實上，每年11月底至第二年3月都是雪崩頻發期。對於未開發的旅遊區，當地都會通過網絡等途徑發布安全警示。對於已開發的景區，將採取加大隱患排查力度，暫時關閉等措施。待確定雪崩發生的概率降低時，相關部門再發布提示。

據公開資料顯示，雨崩村位於「藏區八大神山」之一的梅里雪山東麓，海拔3000米，因四面群山簇擁、地理環境獨特而聞名。雨崩村以前並無公路可通，進入需徒步或騎騾子。雨崩徒步路線亦是內地一條「史詩級」徒步路線，常被譽為「地球上最後一片世外桃源」、「神山聖水下的世外之地」等。