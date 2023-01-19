習近平：疫情防控進入新階段　依然處在吃勁時候　曙光就在前頭

新華社18日報道指，國家主席習近平通過視頻連線看望慰問基層幹部群眾，其中包括處於防疫前線的醫務人員。習近平表示，「現在疫情防控進入新階段，依然處在吃勁的時候，但曙光就在前頭，堅持就是勝利」。



習近平通過視頻連線，同黑龍江省哈爾濱醫科大學附屬第一醫院的醫護人員交流。（新華社）

習近平強調，近三年來，內地對新冠疫情嚴格實行「乙類甲管」，是正確的選擇，經受住了多輪病毒變異的衝擊，最大限度降低了重症率和病亡率，有力保護了人民群眾生命安全和身體健康，也為優化疫情防控措施、實施「乙類乙管」贏得了寶貴時間。

習近平稱，目前，防控重心已經從防感染轉移到醫療救治上來，重點是保健康、防重症，醫院承擔的任務更為繁重。要進一步擴充醫療資源，增加醫療服務供給，增加藥品配備，特別要做好重症救治的應對準備，保障正常醫療秩序。要統籌各種醫療資源，保障好群眾的就醫用藥需求，補齊農村地區疫情防控的短板。

習近平稱，老年人是當前疫情防控的重中之重，對養老院、福利院等機構人員防護和健康管理的措施，要嚴於其他場所，嚴防發生聚集性疫情。養老院、福利院等要加強與醫療機構的配合，推進疫苗接種，完善防控和救治機制，確保重症患者及時得到救治。

習近平通過視頻連線，同福建省福州市社會福利院的老人和護理人員交流。（新華社）

最大程度維護好農民群眾身體健康

習近平又強調，疫情防控措施優化調整後，他最擔心的是農村和廣大農民朋友。農村醫療條件相對薄弱，防控難度大、任務重。要堅持像脫貧攻堅那樣，「五級書記」抓農村防控，縣鄉村三級尤其要承擔起屬地責任，強化返鄉務工人員和大中專學生防疫服務，加強農村老幼病殘孕等重點人群醫療保障，最大程度維護好農民群眾身體健康和正常生產生活秩序，確保群眾平安過年。

習近平又指，今年春運是疫情防控進入新階段後的第一個春運，客流量大幅回升。交通運輸部門要提升保通保暢能力，確保人民群眾平安健康出行，確保重點物資運輸暢通有序，最大限度降低交叉感染機率。

習近平又稱，能源安全關係中國經濟社會發展全局，是最重要的安全之一。當前，內地正處於冬季用能高峰期，要全力做好煤電油氣保供穩價工作，做好應對極端寒潮天氣的準備，守住民生用能底線，確保群眾溫暖過冬。