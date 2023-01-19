北京升級出版審查　日本作者被要求認同中共和「一個中國」

日本神戶大學漢學學者揭露，有內地出版社編輯要求在內地發表作品的日本作者必須認同中國共產黨和「一個中國」。目前雖指涉為單一個案，但已有評論稱，預見北京對外國出版品審查方向，或從內容升級到對作者個人思想審查。



一位號為「蓉堂居士」的日本漢學者16日在Twitter發文，指內地某著名出版公司傳來一則令人驚訝的訊息，並附上截圖，該出版商表示，「作者是否認同中國共產黨對新中國的領導，以及認同一個中國，或者說不反對上述問題。請作者微信答覆，截圖給我即可。」

「蓉堂居士」表示，涉及的作品是一首日本人寫的「中國詩」，詩中寄情山水，並沒有涉及對中共的批評、也未涉及新疆、台灣等敏感議題。

日本神戶大學漢學學者揭露，有內地出版社編輯要求在內地發表作品的日本作者須認同中共和「一個中國」。（Twitter.＠ongtangjushi）

帖文另透露已拒絕了內地出版社方面的政治要求，並認為內地出版商要求外國作家簽署「政治保證書」的做法目前僅處於「內部操作」階段，但坦言感到內地媒體言論界正在形成一種「不良氣氛」，且僅僅因為本身是日本人，約五年前就開始被一些內地出版社拒絕刊發作品。

與此同時，美國「自由亞洲電台」18日的報道，現代中國研究學者、日本東京大學教授阿古智子（Tomoko Ako）表示，身邊的學者朋友也有類似遭遇，並認為「中國正在走向封閉和文化荒漠化」。

旅居日本的資深媒體人、作家賈葭受訪表示，中國對海外文化、出版物的審查已從審查內容到對作者進行思想審查，這意味著審查進一步升級。

賈葭說，像這樣的情況出現絲毫不意外，對出版業的審查越來越嚴，過去只是審作品的內容，如今要審作者的思想，相比過去只審內容又嚴了一步，開始針對人而不是只是針對這本書。

報道指出，北京當局對海外出版物的政治審查愈加嚴厲。很多海外作家主動或被動選擇向官方審查制度低頭。美國哈佛已故教授傅高義（Ezra Vogel）在內地出版「鄧小平傳記」時，刪減了「八九學運」期間的一些細節。